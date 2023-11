“Trebuh mi je preluknjal, nisem mogel verjeti”​

Na sojenju Marjanu Elemirju Rozmanu so zaradi spremembe v senatu ponovno zaslišali oškodovanca, ki naj bi ga obtoženi zabodel v trebuh in vrat – tožilstvo mu očita, da ga je imel namen ubiti. Obtožen je tudi poskusa uboja partnerice in nasilništva nad njo.