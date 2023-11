V iskanju ravnotežja z novimi žanri

V Slovenski filharmoniji in Klubu CD se bo med 18. in 26. novembrom odvil četrti festival Forum nove glasbe, ki prinaša šest koncertov in dva spremljevalna dogodka pod kuratorstvom poljske skladateljice in vokalistke Agate Zubel. Pod organizacijo se podpisuje društvo UHO, ki nadaljuje tradicijo festivala sodobne glasbe Slowind.