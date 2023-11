Ursula von der Leyen je sočustvovala z nami in zagotovila, da ne bodo pozabili na nas. Tega tudi ne bomo dopustili, to vedno znova ponavljam; ko nekdo nekaj obljubi, je izredno pomembno, da to obljubo drži. Tudi sama se skušam tega držati, zato sem vsak obisk sprejela v veri, da nam bodo dejansko stali ob strani. Bila sem vesela tudi vseh drugih obiskov, od kolegic županj, županov, nekateri so prišli kot prostovoljci, ministrske ekipe so se zvrstile pri nas …

Niti enega obiska nisem jemala kot fototermin. Vsi, ki o tem govorijo na ta način, so krivični. Vsak namreč opravlja svojo funkcijo, svoje poslanstvo. Ne vem, zakaj bi ministri hodili sem s figo v žepu, še posebno ob katastrofi, ki se nam je zgodila. Zelo bi bilo narobe, če bi rekli, da so nas pustili na cedilu, ker se doslej to še ni zgodilo. Ljudi prepoznam po stisku rok. Če je stisk rok 'spolzek', se mi tak človek ne zdi iskren. Tokrat so se mi zdeli vsi stiski močni. x Večer v soboto