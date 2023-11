Padli za Slovenijo

Leta 1994 je na olimpijskih igrah v Lillehammerju Jure Košir v slalomu osvojil bronasto medaljo. Zgodba je znana, po prvem teku je bil šele osmi, potem je v cilj prišel za Tombo, nato pa ... No, nekaj jih je padlo pri drugih vratih in Košir je prišel do olimpijskega brona. Naše teniške igralke so konec tedna z uvrstitvijo v polfinale pokala Billie Jean King postavile nov mejnik slovenskega tenisa. Preskočile so Avstralijo in nato še Kazahstan, za katerega pa ni igrala četrta igralka sveta, ker se je poškodovala. Slovenske nogometaše kmalu čaka nova tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo. A v danski izbrani vrsti ne bo dveh najboljših. Sta se poškodovala. Padla. Za Slovenijo?