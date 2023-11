Potem ko sta podivjani reki Sora in Sava avgusta v medvoški občini povzročili za več kot 28 milijonov evrov škode in je poplava močno poškodovala zasebno in javno infrastrukturo, so v Medvodah končno bolj optimistični glede sanacije. Takoj po začetku poplav je namreč Občina Medvode za nujno sanacijo infrastrukture, ki je onemogočala dostop do stanovanjskih objektov, in za primere, kjer so bili ogroženi življenja in lastnina, porabila dobrih 660.000 evrov proračunskih sredstev. Potem ko so dolge tri mesece upali, da jim bo stroške povrnila država, so si nedavno vendarle nekoliko oddahnili.

Minuli teden se je začela dolgo pričakovana obnova ceste na območju kopališča v Goričanah, kjer je Sora odnesla avtobusno postajališče in polovico cestišča ter poškodovala tudi drugo infrastrukturo. »Obnovili bomo lokalno cesto Medvode–Sora–Puštal. V sklopu sanacije bo izvajalec v prvi fazi uredil vso komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo, ki poteka v vozišču, nato bo vgradil tamponsko podlago in na novo položil robnike na območju, kjer sta bila avtobusno postajališče in hodnik za pešce,« so sporočili iz urada medvoškega župana Nejca Smoleta. Kot so še dodali, želijo po asfaltiranju območja čim prej sprostiti vožnjo vozil brez polovične zapore, ki je vzpostavljena že od 4. avgusta, vzporedno s cesto pa bodo sanirali tudi brežino in zgradili nov betonski oporni zid.

Najdražja bo obnova mostu čez Soro v Goričanah

Poleg obnove ceste v Goričanah, katere vrednost del bo presegla 300.000 evrov in naj bi bila ob ugodnih vremenskih razmerah končana še letos, v Medvodah pospešeno pripravljajo tudi druge projekte sanacij po poplavah. V prihodnjih tednih bodo začeli popravljati podvoz pod železniško progo. Tudi tam promet že skoraj tri mesece poteka izmenično enosmerno, na medvoški občini pa so poudarili, da je bilo projektiranje sanacije kompleksnejše, kot se je zdelo na prvi pogled: »Pri tem projektu je namreč kar nekaj izzivov. Prvi je, da so k obnovi morale pristopiti tudi Slovenske železnice, saj je voda do temeljev poškodovala nadvoz železniške proge. Drugi izziv bo zgraditev nove meteorne kanalizacije na tem delu, saj je ta uničena, nova pa bo morala biti zgrajena tako, da se voda ne bo dvigovala skupaj z gladino Sore, saj bo podvoz v tem primeru prevečkrat pod vodo.«

V prihodnje se v središču Medvod obetata še obnova mostu na občinski cesti čez Soro, kjer je zdaj dovoljen zgolj prehod za pešce in kolesarje, in obnova mostu na državni cesti čez Soro, kjer je uničene nekaj komunalne infrastrukture, med drugim pa bo potrebna tudi menjava vodovoda. Najdražji projekt sanacije po poplavah bo obnova mostu čez Soro v Goričanah, kjer bodo zelo verjetno prepovedali uporabo za tovorni promet in bo most odprt le za osebni promet. »Tri mesece po avgustovskih poplavah je v torek državnemu koncesionarju in Direkciji Republike Slovenije za vode po neskončnih pozivih uspelo najti tudi reko Soro v občini Medvode,« je počasen odziv države na družbenem omrežju komentiral medvoški župan Nejc Smole.