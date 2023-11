Baragovo semenišče: Izbrana arhitekturna rešitev 10 milijonov cenejša

V petek so ponovno potrdili arhitekturno rešitev za prizidek in prenovo Plečnikovega Baragovega semenišča. Razpis je bil razveljavljen zaradi računske napake v dokumentaciji, se je pa predvidena ocena projekta zmanjšala za več kot 10 milijonov evrov in znaša 38,4 milijona evra.