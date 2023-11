Danes popoldne se je v Planici zgodila nesreča, ki se je končala tragično. Po neuradnih a preverjenih informacijah naj bi šlo za 64-letnega Iztoka Pergareca-Iča, dolgoletnega vodjo letalnice. Umrl naj bi med opravljanjem ogleda na servisnem objektu Čaplja, kjer naj bi popravljali streho. Skupaj s krovcem se je vzpenjal na streho, a žal je pri tem omahnil z lestve. Kljub takojšnjemu oživljanju mu žal ni bilo pomoči.

Policisti so kraj zavarovali, opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vzroku in vseh okoliščinah nesreče, ki so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Obveščena je bila tudi delovna inšpekcija, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Kranj.