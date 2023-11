Prvo, obsežnejšo fazo obnove hiše je izvedla Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink ter Regijsko razvojno agencijo Severne Primorske – LAS V objemu sonca. Vodja projekta prenove Hiše aleksandrink na novogoriški mestni občini Nataša Kolenc je poudarila, da je pomembno ohraniti lastno materialno in nematerialno kulturno dediščino. »Enako pomembno je tudi, da iz nje nekaj naredimo, da jo aktivno vključimo v razvoj in tudi vsakodnevno delo ter življenje. Samo to je zagotovilo, da tovrstna dediščina preživi, da 'kulturni kapital', ki smo ga sami podedovali od svojih predhodnikov, ohranimo za tiste, ki prihajajo za nami. Da torej delujemo trajnostno. Goriška in Vipavska dolina želita razvijati trajnostni turizem na osnovi lokalnih zgodb. Zgodba aleksandrink je ena najbolj univerzalnih in pronicljivih zgodb goriškega prostora, ki se globoko dotakne tako domačinov kot tudi obiskovalcev od drugod,« je povedala.

Novogoriška mestna občina že načrtuje nadaljevanje obnove – temeljito prenovo vseh notranjih prostorov. V ta namen so oktobra letos oddali prijavo na razpis programa Interreg SLO-ITA z naslovom Ženske na poti, ki zgodbe aleksandrink povezuje z zgodbami šavrink, krušaric in drugih žensk, ki so v preteklosti s svojim trudom pomagale ohranjati primorske domačije.