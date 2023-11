Bagel, nekakšna ameriška različica žemlje, res ni našel poti do Slovenije. Nekoč smo jih v eni od diskontnih trgovin sicer opazili in bili zelo navdušeni. A izkazalo se je, da je šlo za napako – po naključju je v trgovine zašla pošiljka, ki je enostavno niso vrnili. Tudi naš najbolj znani črpalkar je za kratek čas ponudil bagele, mi pa smo jih z navdušenjem pokušali. Vendar to niso bili pravi bageli: bile so le nekakšne žemlje v obliki bagelov.

Kaj je torej bagel in kako ga pripraviti

Bageli so vrsta pekovskega peciva s sladom v prahu, ki poskrbi za posebno žvečljivost. Po tem se razlikujejo od žemelj oziroma drugih vrst kruha. Značilno zanje je tudi, da jih najprej skuhamo, nato pa še spečemo. Prepoznamo jih po značilni obliki: so nabrekli obroči z luknjo na sredini, skozi katero gre lesena palica, da jih lahko pek najprej potopi v vrelo vodo in iz nje premakne v segreto pečico.

Bageli so še posebno povezani z judovsko-ameriško kuhinjo, ki je sicer bogata tema, vredna svoje rubrike. Najzgodnejša omemba bagelov sega v Krakov na Poljskem leta 1610 – podarjali so jih ženskam po porodu, nato so postali stalnica poljske kuhinje. Njihovo ime izvira iz nemške narečne besede beugel, ki pomeni »zapestnica« ali »prstan«.

Poljski judovski priseljenci so to specialiteto prinesli s seboj v ZDA med množičnim priseljevanjem okoli leta 1900. Prav v ZDA je bil populariziran izraz »bagel brunch«, ki ostaja priljubljen način uživanja te specialitete. Bagel prerežemo vodoravno in ga popečemo. Obe polovici namažemo s kremnim sirom (tipa ABC), nato pa obložimo z rezinami dimljenega lososa, včasih tudi s kaprami ter rezinami paradižnika in rdeče čebule.

Povsod, kjer so se ustalile velike judovske skupnosti, so bageli postali priljubljeni – zlasti v večjih mestih, kot so New York, Miami in Los Angeles. V univerzalno živilo so se razvili šele po letu 1958, ko je bil na voljo prvi stroj za izdelavo bagelov, kmalu so sledile še zamrznjene in narezane različice. Dandanes lahko naletite na bagele z najrazličnejšimi dodatki in nadevi, pečenimi v njih ali na njih: s cimetom in rozinami, makom, sezamovimi semeni, česnom in čebulo. Na voljo je tudi »bagel z vsem«, ki vsebuje posušene kosmiče česna in čebule, mak, sezam, kumino, ovsene kosmiče in sol. Kremni sir ostaja najbolj priljubljen namaz (pogovorno se kombinacija imenuje »bagel and a schmear« – podobnost z našim pogovornim izrazom šmir seveda ni naključna), vendar obstajajo alternative, kot so maslo, arašidovo maslo ali poleg lososa še druge prekajene ribe (soboljevka in maslenka sta v ZDA še posebno priljubljeni). Bageli so tudi dobra zamenjava za rezine kruha ali žemljice, iz njih lahko naredite sendvič s poljubnimi dodatki.

Ker v Sloveniji ni mogoče kupiti dobrih bagelov, se jih lahko lotimo doma. Ni jih težko pripraviti, vendar je eno od sestavin, slad v prahu, pri nas težje (a ne nemogoče) dobiti, zahtevajo pa tudi dodaten korak kuhanja pred peko. A rezultat obojega je prijetna žvečljivost, ki se razlikuje od tiste pri kruhu. Ena od kulinaričnih modrosti pravi, da bi morali vsaj malce začutiti čeljustno mišico, ko pojemo popoln bagel. Morda malce pretirano, a če ni robusten in žvečljiv, pač ni pravi bagel.

Obstaja več pristopov k receptom za bagele, vendar je to področje za poklicne peke. Če poenostavimo, bagel v newyorškem slogu vsebuje slad in testo je hladno fermentirano več dni pred peko, da se razvijeta okus in skorja. V Montrealu bagel vsebuje slad in sladkor, ne pa soli, posebnost je tudi, da ga kuhajo v vodi, sladkani z medom. Če ste na področju bagelov šele začetnik, ni treba komplicirati. Enostavno sledite našemu receptu in imejte pri roki dober »šmir« – kremni sir, rezine dimljenega lososa in morda nekaj nasekljanega drobnjaka.

Prevod: Zoran Triglav