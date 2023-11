Chey je med drugim tudi posebni odposlanec južnokorejskega predsednika Yoon Suk Yeola za južnokorejsko kandidaturo za svetovno razstavo 2030, zato je Golobu predstavil potegovanje te azijske gospodarske velesile za organizacijo Expa v pristaniškem velemestu Busan, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

O prireditelju bo konec meseca odločila generalna skupščina Mednarodnega urada za razstave, katerega članica je tudi Slovenija. Poleg Busana sta kandidata še italijanska prestolnica Rim in glavno mesto Savdske Arabije Rijad.

Golob in Chey sta po navedbah premierjevega kabineta spregovorila tudi o možnostih gospodarskega sodelovanja med državama na področju energetskega prehoda, zdravstva ter turizma.

Chey je eden najbogatejših Južnokorejcev in predsednik SK Group, drugega največjega industrijskega konglomerata v državi za Samsungom. Ta združuje skoraj 200 podjetij v številnih sektorjih, od energetike prek mobilnosti, IKT in tehnologije do naprednih materialov. Del skupine je tudi drugo največje svetovno podjetje za izdelavo polprevodnikov SK hynix.