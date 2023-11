Kot je ob zboru povedal eden stebrov slovenske obrambe, ki na zadnjih treh tekmah ni prejela zadetka, Jaka Bijol, glede na formo iz prejšnjih ciklov komaj čakajo, da začnejo novega.

»Mislim, da je vsak malo v pričakovanju, ampak ni posebne napetosti. Že na prvi tekmi proti Kazahstanu smo vedeli, zakaj igramo. Od takrat je misel na en cilj in nič drugače ni zdaj,« je poudaril Bijol, ki so ga navijači italijanskega Udineseja, kjer igra, izbrali za igralca meseca.

Tudi zaradi tega je samozavest še nekoliko večja. »Mislim, da lahko gremo samozavestno v ti dve tekmi. Ampak to nas ne sme ponesti. Moramo vedeti, kaj je naša igra, kje smo pokazali največ in na kakšen način. Držati se moramo principov, ki so nas pripeljali do tu. Zadnji dve tekmi moramo odigrati tako kot prejšnje. Če dodamo še nekaj energije, potem bomo zagotovo dobri na teh obračunih,« je povedal Bijol.

Poudaril je še, da jim v prid govori tudi to, da so konstantni, obenem pa vsak ve, kaj mora narediti na igrišču. To bo zelo pomembno tudi zaradi tega, ker je Danska ena tistih ekip v skupini, ki jih lahko spravi pod določen pritisk.

»Mislim, da nas res lahko spravi pod pritisk, ampak smo že večkrat dokazali, da lahko trpimo nekaj časa ter da bo vseh enajst delalo svoje naloge, ko bodo prišle slabše minute. Prepričan pa sem, da bomo tudi mi imeli svoje dobre minute, da bomo pokazali svojo kakovost v napadu in bomo nevarni za danska vrata,« je še pojasnil srednji branilec.

Slovenija je na svojih prvih osmih tekmah v skupini H zbrala šest zmag ter po en neodločen izid in poraz ter ima 19 točk. Enako število točk ima tudi Danska, v igri za prvi dve mesti, ki vodita na EP v Nemčijo, pa je še Kazahstan, ki je pri 15 točkah. Finska z 12, Severna Irska s šestimi točkami in San Marino, ki je brez točk, so že brez možnosti.

Z Dansko so se Slovenci na prvi medsebojni tekmi v Stožicah razšli z 1:1, Kazahstan pa so v gosteh ugnali z 2:1. Kazahstan bo pred Slovenijo gostil še San Marino, Danska pa bo za konec igrala v Belfastu proti Severni Irski.

Vse našteto pomeni, da je Slovenija zelo blizu Nemčiji. To bi ji zagotovo uspelo že z zmago na Danskem, kjer pa tudi poraz ne bi bil usoden, saj bi tudi v tem primeru morala osvojiti »zgolj« točko v Stožicah proti Kazahstanu.

Slovenija ima z Dansko, ki bo zaradi poškodb pogrešala člana Manchester Uniteda Christiana Eriksena in Rasmusa Hoejlunda, na petih tekmah en neodločen izid in štiri poraze. S Kazahstanom pa so Slovenci igrali le eno tekmo, že omenjeno, ki so jo dobili v gosteh v teh kvalifikacijah.

»Danska je taka reprezentanca, ki ima dovolj napadalcev, da bodo manjkajoče nadomestili. Kdorkoli bo igral, bo zelo kakovosten. Ne smemo gledati na način, češ da jim manjkata pomembna igralca,« je opozoril Bijol in pristavil, da ni strahu, da bi se preveč sprostili.

»Vse tekme smo gledali na svojo kakovost. Če bomo pravi, lahko tekmo na Danskem zagotovo dobimo. Normalno, da bomo šli stoodstotno v tekmo z miselnostjo zmagati že na Danskem, da vzamemo prvo mesto v skupini in pokažemo, da smo dobra reprezentanca,« je zaključil Bijol.