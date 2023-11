Vreme: Zvečer in ponoči prehodna pooblačitev

Zvečer in ponoči se bo prehodno povsod pooblačilo. Ponekod na Notranjskem in na severovzhodu bo pihal okrepljen jugozahodnik. Na Kočevskem lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah okoli ledišča, drugod od 5 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.