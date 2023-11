Skoraj tri mesece in pol zatem, ko se je gasilec Sandi Zajc iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mengeš v srca številnih Slovencev z velikimi črkami zapisal zaradi svojega požrtvovalnega reševanja malčkov iz mengeškega vrtca, medtem pa mu je vodna ujma poplavila dom, presunljiva fotografija z njegovo podobo, ki je zaokrožila po spletu, čedalje bolj bledi. Številni srčni Slovenci so se v začetku avgusta nemudoma odzvali pobudi PGD Mengeš, ki je zbiralo sredstva za obnovo Sandijevega uničenega doma v hiši, kjer si je streho nad glavo delil s partnerko, otrokoma ter taščo in tastom. Po nekaterih informacijah naj bi se skupaj nabralo za kar 270.000 evrov donacij, a kaj ko Zajc do danes ni prejel še niti centa. Zaradi stiske se je nedavno po pomoč obrnil celo k obrambnemu ministru Marjanu Šarcu.

Ta se mu je na svojem družbenem omrežju sprva postavil v bran in okrcal PDG Mengeš, ki naj bi zadrževalo zbrani denar, ko pa je po spletu zaokrožilo anonimno pismo, v katerem so neznanci opisali domnevno drugo plat Zajčeve zgodbe, je svoje mnenje o srčnem gasilcu spremenil tudi Šarec. Avtorji pisma so namreč Sandija Zajca očrnili s pojasnilom, da naj bi ta po poplavah zapustil družino in da stanovanja v hiši ženinih staršev nikoli ni imel namena obnoviti, ampak naj bi si želel s pridobljenimi sredstvi kupiti novo domovanje, kar pa je mengeški gasilec v pogovoru za časnik Slovenske novice v celoti zanikal. Obenem je tudi potožil, da je razočaran nad tem, česa vsega so zmožni zlobni jeziki.

Minulo nedeljo so se končno oglasili tudi v PGD Mengeš, kjer so pojasnili, da je razlog neizplačila donacij spor med Zajcem in njegovo partnerko. »Izplačilo sredstev, doniranih družini Sandija Zajca, bi bilo izvedeno po seji upravnega odbora 7. novembra, skladno z mnenjem našega odvetnika. Na tej seji sta bila prisotna Sandi Zajc z odvetnikom ter Sandijeva partnerka s svojo odvetnico. Na predlog odvetnice in s strinjanjem Sandija Zajca ter njegovega odvetnika smo skladno s sklepom zamaknili izplačilo sredstev za 14 dni. V vmesnem času naj bi se obe strani skušali dogovoriti glede delitve doniranih sredstev,« so med drugim pojasnili v PGD Mengeš.

Šarec predlagal vračilo donacij

»Kaže, da zadeva ni preprosta in ima tudi drugo plat, ki je nisem poznal. Vsekakor je potrebno zadeve razčistiti. Predvsem zaradi ljudi, ki so darovali v dobri veri,« je na Facebooku včeraj zapisal Marjan Šarec in poudaril, da donacije organizacijam kljub pomoči države niso odveč, je pa treba zadeve točno opredeliti in se jih ne smemo lotevati »na horuk«. »Prostovoljna gasilska društva so organizacije, katerih prvenstvena naloga so operativa, izobraževanje mladine in usposabljanja, zato poudarjam, da bi bilo v primeru, ki smo mu priča, najboljše vračilo sredstev, saj tako ne bo nobene sence dvoma. Dokler denar ni porabljen, ni nobene škode za nikogar. Ne gre za posameznika, temveč za gasilstvo kot organizacijo,« je še poudaril Šarec.

Zadevo smo želeli preveriti tudi pri pristojnih v PGD Mengeš, a je naš telefon tudi po več poskusih klicanja na različne številke zvonil v prazno oziroma so bili klicani nedosegljivi. Glede očitkov Sandija Zajca, da mu PGD Mengeš zaradi njegovega spora s partnerico še ni izplačalo donacij, so nam iz medijskega središča Gasilske zveze Slovenije (GZS) odgovorili, da z omenjenim primerom nimajo nič, »saj je mengeško gasilsko društvo samo zbiralo sredstva za gospoda«, medtem ko nam poveljnik GZS Zvonko Glažar na vprašanje, ali se strinja, da imamo zaradi takšnih in podobnih zgodb ljudje vedno manj volje in zaupanja darovati raznim organizacijam v dobrodelne namene, do zaključka redakcije ni odgovoril.