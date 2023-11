Med mojstri samodiagnoz je tistih, ki si pripišejo depresijo, verjetno največ. Bolezen ne boli, navzven je ni videti, zato je sila »priljubljena«. V zadnjih desetletjih je doživela korenito destigmatizacijo in imeti depresijo ni več spričevalo šibkosti ali nesposobnosti, posvet s psihiatrom pa ne priča o tem, da smo nori. Kar bi bilo odlično, če nihalo ne bi zanihalo v drug ekstrem – imeti depresijo je namreč postalo nekaj, s čimer se ljudje radi malo postavijo. In potem smo priča temu, da pride november in so dnevi krajši in nastopi tisti jesenski bluz in kar naenkrat povsod srečujemo ljudi, ki na vljudnostno vprašanje »kako si« odgovarjajo z »nekam depresiven sem te dni«. Depresija je bistveno bolj kompleksna stvar od potrtosti, naveličanosti, zdolgočasenosti ali preproste žalosti. Predvsem pa je bolezen, zato naj se z njo ukvarjajo resni ljudje, zdravniki, ne pa neki spletni vplivniki, ki so bili včeraj »strokovnjaki« za bančna posojila, danes »se spoznajo« na prehranska dopolnila, no, jutri pa bo na vrsti depresija.

V tem duhu je nastal tudi uvodni članek tokratne izdaje Zdrave Nike. Pod drobnogled namreč jemlje najpogostejše zablode v zvezi z depresijo in jih na poljuden način poskuša razbiti. Če bo po prebranem vsaj kakšen odstotek samodiagnosticiranih manj, smo dosegli svoj namen. Če se bo kdo z resnimi simptomi odpravil po zdravniško pomoč, pa sploh.