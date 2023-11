Oba sta poškodbi staknila na sobotni tekmi angleškega prvenstva proti Luton Townu. Vezist Eriksen ima po poročanju angleških medijev težave s kolenom, napadalec Hoejlund pa s stegensko mišico. Dvojico sta za tekmi s Slovenijo v Koebenhavnu, ta se bo začela ob 20.45, in s Severno Irsko v Belfastu zamenjala Jesper Lindstroem in Jens Stryger Larsen.

Slovenija je na svojih prvih osmih tekmah v skupini H zbrala šest zmag ter po en neodločen izid in poraz ter ima 19 točk. Enako število točk ima tudi Danska, v igri za prvi dve mesti, ki vodita na EP v Nemčijo, pa je še Kazahstan, ki je pri 15 točkah in bo 20. novembra gostoval v Stožicah. Finska z 12, Severna Irska s šestimi točkami in San Marino, ki je brez točk, so že brez možnosti.