Povsem vsakdanja opravila, kot je umivanje zob ali odpiranje steklenice, so za bolnika z eno od revmatičnih bolezni lahko pravi pekel. Z vnetnimi revmatičnimi boleznimi v Sloveniji živi od 40.000 do 60.000 ljudi, kar 230.000 ljudi oziroma 11 odstotkov populacije pa ima različne revmatične bolezni v širšem smislu. Pod skupnim imenovalcem, imenovanim revmatizem ali pogovorno revma, se skriva več bolezni. Revmatizem ne prizadene le sklepov in gibal, ampak celotno telo, tudi kožo, mišice, čutila, živčevje in druga tkiva ter notranje organe. In predsednik Društva revmatikov Slovenije Franc Špegel je ob svetovnem dnevu revmatičnih bolezni poudaril, da je opolnomočenje bolnikov ključnega pomena.

Za uspešno obvladovanje in preprečevanje trajnih nepovratnih posledic revmatizma so torej ključni hitro odkrivanje in diagnosticiranje, ustrezna terapija ter aktivno sodelovanje bolnika. Kajti niti vsa sodobna zdravila, podpora zdravstvenega osebja in poudarjanje pomena zdravega življenjskega sloga za revmatike ne zagotavljajo optimalnega uspeha pri obvladovanju vnetnih revmatičnih bolezni, če bolnik ne prevzame svojega dela odgovornosti za lastno zdravje. Z vidika bolezenskih procesov, ki do težav pripeljejo, revmatične bolezni delimo na vnetne in nevnetne. »Vnetje lahko z doslednim zdravljenjem s protivnetnimi zdravili uspešno zavremo. S tem preprečimo ali vsaj znatno upočasnimo nastanek nepopravljivih okvar sklepov, ki jih neobvladano vnetje lahko povzroči pri polovici bolnikov že v prvem letu bolezni. V zadnjih 20 letih smo izpopolnili protokole zdravljenja in dobili vrsto zelo učinkovitih zdravil, brez katerih vnetja ni mogoče umiriti,« je povedal revmatolog doc. dr. Žiga Rotar, predstojnik Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana. Revmatične težave lahko prizadenejo ljudi vseh starosti. Stalna prisotnost bolečine se močno zažre v posameznikovo psiho. In nenavaden je naslednji nasvet, vendar še kako utemeljen: ko revmatika najbolj boli, ne sme počivati, ampak se mora gibati. Morda bomo nekoč v protokol zdravljenja, ki vključuje protivnetna zdravila, šteli tudi revmatikom prilagojeno telesno vadbo na recept.