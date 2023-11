Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, hrup ni enolično definiran, ker poleg definirane fiziološke vsebuje tudi osebno noto, torej odnos posameznika do določenega zvoka. Izraza hrup in zvok sta med seboj povezana, vendar moramo razlikovati med njima. Hrup je ena od oblik zvočnega valovanja. Vsako zvočno valovanje nosi neko informacijo. Če je ta informacija razumljiva, koristna ali prijetna, je to želena informacija, če pa je informacija nerazumljiva, nekoristna ali moteča, je to neželena informacija. Hrup je torej neželena oblika zvoka, katerega definicija ni odvisna samo od jakosti zvoka in frekvence ter informacije, ki jo sporoča, temveč tudi od poslušalca, njegove trenutne aktivnosti, razpoloženja in zdravstvenega stanja.

Kje nas spremlja hrup?

Ljudje smo hrupu lahko izpostavljeni na delovnem mestu ali v katerem drugem okolju, na primer v mestu ob glavnih prometnih cestah, v bližini industrijskih obratov, železniških prog ali letališč, na javnih prireditvah, v diskotekah in gostinskih lokalih ali doma, kjer hrup povzročajo različni gospodinjski aparati, televizijski in radijski sprejemniki ter tudi otroške igrače. Predvsem mladi so pogosto izpostavljeni čezmerni obremenitvi z zvokom pri uporabi prenosnikov za poslušanje glasbe.

Različne vrste hrupa so lahko ocenjene na podlagi več preprostih meritev. Pri tem imajo pomembno vlogo različne frekvence zvoka, celotna raven zvočnega tlaka in spreminjanje teh parametrov v času. Zaznavanje hrupa je v veliki meri subjektivno, kar povzroča težave pri določanju sprejemljivih mejnih vrednosti v okolju. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je v Smernicah o hrupu v okolju in Smernicah o hrupu v nočnem času podala priporočene mejne vrednosti. Mejne vrednosti so različne za različna bivalna območja in za različne ure dneva. Meritve in vrednotenje hrupa so zato odvisni od primera do primera in primerjave pogosto sploh niso možne. Te meritve in interpretacije rezultatov lahko opravljajo le za to usposobljene in pooblaščene osebe ter ustanove.

Škodljivi vplivi

Omenjene smernice opisujejo tudi možne učinke hrupa na zdravje. Zdravje definirajo kot stanje popolne fizične, duševne in družbene dobrobiti, in ne le kot odsotnost bolezni ali slabega počutja (SZO, 1948). Škodljiv učinek na zdravje pa je sprememba v morfologiji in fiziologiji organizma, ki se kaže kot poškodba funkcionalnih sposobnosti ali kot okvara zmožnosti za obvladovanje dodatnega stresa ali povečanja občutljivosti organizma za druge škodljive učinke iz okolja (SZO, 1994). Definicija zajema kratkotrajne in dolgotrajne učinke na zmanjšanje fizične, duševne ali socialne funkcije človeka oziroma človeškega organa.

*** Izpostavljenost hrupu lahko poškoduje celice v notranjem ušesu, kar vodi v trajno izgubo sluha.