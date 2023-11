Slogan letošnje kampanje ob svetovnem dnevu osteoporoze Zgradimo močnejše kosti nas spodbuja k aktivni skrbi za zdravje kosti. Osteoporozo lahko namreč preprečimo in tudi uspešno zdravimo, so poudarili v Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije ob svetovnem dnevu te bolezni.

Realnost osteoporoznih zlomov

»Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo leta 2019 v Sloveniji 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo. To je 5,4 odstotka vseh prebivalcev Slovenije. Slabih 60 odstotkov žensk, ki jih osteoporozni zlomi visoko ogrožajo, pri moških pa je ta odstotek še nekoliko višji, se ne zdravi, zato je izredno pomembna preventiva. Vsaka tretja ženska in vsak šesti moški, starejša od 50 let, bosta do konca življenja utrpela vsaj en osteoporozni zlom, delež starejših pa naglo narašča, zato postaja osteoporoza eden glavnih zdravstvenih problemov razvitih družb,« meni endokrinolog prof. dr. Tomaž Kocjan s Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Pravo breme osteoporoze so namreč padci oziroma zlomi kosti, ki lahko vodijo v omejitve gibalnosti ali celo v invalidnost. Skupni stroški osteoporoznih zlomov v letu 2019 v Sloveniji so bili ocenjeni na 96 milijonov evrov. Raziskave kažejo, da bolniki po zlomu kolka zasedejo več kot 20 odstotkov vseh postelj na travmatoloških oddelkih. Približno polovica teh bolnikov pozneje ni več sposobnih za samostojno življenje, ena petina pa jih umre v prvem letu po zlomu.

Zgodnje odkrivanje je ključno

»V ambulantah družinske medicine izvajamo presejanje vseh starejših od 60 let, s katerim ugotavljamo tveganje, da bo posameznik v naslednjih desetih letih utrpel osteoporozni zlom. Presejanje je sistematično, saj je vključeno v program integrirane preventive kroničnih bolezni. V ambulantah ga izvajajo diplomirane medicinske sestre s pomočjo računalniškega programa FRAX, ki je dostopen na spletni strani. Z njim lahko za vse ženske po menopavzi in za moške nad 50 let izračunamo, kolikšna je verjetnost, da bodo v prihodnjih desetih letih utrpeli enega od štirih osteoporoznih zlomov,« je opisala prim. Jana Govc Eržen, družinska zdravnica in predstojnica Zdravstvene postaje Vojnik ZD Celje.