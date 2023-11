November vedno bolj postaja mesec, ko si večina moških pusti rasti brke ali brado, in mesec, ko se »movember« znajde pred vsako fotografijo z brkatim in možatim motivom. Za zdaj že svetovno znanim gibanjem stoji opozorilo o pomenu zgodnjega odkrivanja moških bolezni, predvsem raka prostate in mod. Za rakom letno po svetu zboli več kot 12 milijonov ljudi, pri čemer je rak prostate najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ni vsaka povečana prostata rakava

Tako je. Benigno povečanje prostate se ob staranju pač sočasno povečuje. In čeprav se vsak obisk pri urologu ne konča z diagnozo hiperplazije (povečanja) prostate, je obisk pri zdravniku osebna odgovornost slehernega moškega, zlasti starejšega od 50 let. Prostata ima pomembno vlogo pri vplivu na kakovost življenja moških v zrelem in starejšem obdobju življenja. Pri vseh moških začnejo pod vplivom moškega spolnega hormona testosterona celice določenega dela prostate nabrekati, kar vodi do povečanja volumna prostate. Ta proces imenujemo benigna hiperplazija prostate. Koliko se bo prostata pri posamezniku povečala, ne moremo predvideti.

Vnetje prostate (prostatitis) pa navadno povzročijo bakterije in najpogosteje doleti moške med 30. in 40. letom. Neprijetno ščemenje v presredku se nadaljuje z močnimi bolečinami v spodnjem delu trebuha, stalnim siljenjem na vodo, pekočim mokrenjem in zvišano telesno temperaturo – potrebno je strogo mirovanje in zdravljenje z antibiotiki. Včasih se bolezen prevesi v kronično vnetje, ki sicer z blažjimi težavami leta in leta povzroča težave tako bolnikom kot urologom.

Pregled pri urologu

V urološko ambulanto pridejo ponavadi na pregled moški, pri katerih so se pojavile opisane težave in te trajajo že nekaj časa. Redkeje pridejo na pregled posamezniki, ki nenadoma ne morejo več urinirati. Taki potrebujejo takojšen urološki poseg. Običajno jim vstavijo urinski kateter, s katerim razbremenijo mehur, in jih predvidijo za operativni poseg. Sicer bolniki z zmernimi težavami najprej izpolnijo mednarodni vprašalnik IPSS za točkovanje težav ob benigni hiperplaziji prostate. Ta bolnikova subjektivna ocena težav je za urologa zelo pomembna pri načrtovanju zdravljenja. Sledi otip prostate skozi zadnje črevo in ultrazvok sečil, ki da podatek o velikosti prostate in stanju mehurja, ledvic ter sečevodov. Moški se težko odločajo za obiske pri zdravnikih, včasih prepozno, zato nikoli ni dovolj ozaveščanja o pomenu samopregledovanja.

Samopregledovanje za moške?

Redno mesečno samopregledovanje mod (testisov) je priporočljivo za vse moške po 15. letu starosti. Najbolje je, da ga moški opravi med ali po kopeli oziroma tuširanju s toplo vodo, saj so takrat moda spuščena nižje, kar olajša pregledovanje. Natančno moramo pretipati obe modi. Moda je priporočljivo pretipati enkrat mesečno, otip pa naj bo nežen, ker močnejši pritisk povzroča bolečine.

Vsaka sprememba na modu ne pomeni nujno raka, kljub temu pa je potreben obisk pri zdravniku, če pri samopregledovanju opazimo nenadno povečano ali zmanjšano modo ali globoko tipno zatrdlino, če opazimo, da je eno modo na otip trše od drugega, če se pojavi kopičenje tekočin v modih, občutek teže ali neprijeten občutek v modih, bolečina ob nežnem pregledu, bolečina v vaginalnem predelu in otekanje oziroma sprememba barve mošnje. Zdravstveni statistični letopis Slovenije iz leta 2021 poroča, da časovna trenda incidence raka in umrljivosti zaradi raka pri obeh spolih skupaj nakazujeta rast bremena raka v Sloveniji. V zadnjih desetih letih se je groba incidenčna stopnja pri moških večala povprečno za 1,5 odstotka letno. Po poročilu Rak v Sloveniji 2019 pa je spodbudno, da se umrljivost zaradi raka (če ne upoštevamo staranja prebivalstva) manjša od sredine devetdesetih let, kar kaže na večjo uspešnost zdravljenja.

*** Vsak četrti moški po 50. letu zboli za rakom prostate.

*** Od leta 2009 so rakave bolezni najpogostejši vzrok smrti pri moških.