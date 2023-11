Žolč je zlatorumen prebavni sok, ki ga proizvajajo jetra. Sestavljajo ga žolčne soli, elektroliti, holesterol, bilirubin in druge maščobe.

Imajo svojo vlogo

Žolč sodeluje v razgradnji zaužitih maščob. Natančneje: povečuje topnost holesterola, maščob in v maščobah topnih vitaminov, ki so v mastni hrani, da jih telo lažje absorbira. V žolč se izločajo tudi ostanki zdravil in odpadne snovi, ki jih predelajo jetra.

Koristno je, da poznamo delovanje svojih organov. Prisotnost kamnov v žolčniku imenujemo holelitiaza. Žolčni kamni so skupki kristalov v žolčniku ali žolčevodih in nastanejo zaradi motene sestave žolča, ki omogoči proces kristalizacije. Večina žolčnih kamnov nastane v žolčniku. Na nastanek žolčnih kamnov vplivajo različni vzroki, najpogostejši so dednost, prehrana, starost, tudi čezmerna telesna teža. Prehrana z veliko maščobe namreč omogoča hitrejši pojav žolčnih kamnov. Janja Stanko, farmacevtska tehnica, je v brošuri Žolčni kamni nazorno zapisala: »Žolčni kamni lahko povzročajo nevarne okužbe žolčevodov, trebušne slinavke, jeter. Kadar pride do zapore žolčevodnega sistema, se bakterije lahko razmnožijo in povzročijo okužbo v vodih. Od tam se bakterije lahko razširijo v kri in posledice so okužbe drugod po telesu.«

Zakaj imajo ženske več težav?

Na nastanek žolčnih kamnov vplivajo predvsem dednost, starost, tudi prehrana in posledično debelost, smo zapisali. Če hrana vsebuje veliko maščob, jetra proizvajajo več holesterola, ki ga žolč ne more obvladati, zato se začne odvečni holesterol strjevati v kristale: žolčne kamne. Pri ženskah, ki so bile večkrat noseče, pogosteje nastajajo žolčni kamni. Ljudje s povečano telesno maso imajo kamne trikrat pogosteje, žolčni kamni pa so pogostejši tudi pri diabetikih po 60. letu. Kako to, da imajo ženske dvakrat več holesterolnih kamnov kot moški, pri pigmentnih kamnih pa je razmerje približno izenačeno? Ta razlika je verjetno povezana s hormoni, nosečnostjo in oralno kontracepcijo, ki spreminjajo žolčno sekrecijo ali gibljivost žolčnika, lahko pa tudi oboje. Kaj je še dobro vedeti? Da so za razvoj žolčnih kamnov posebej nevarne shujševalne kure brez maščob. Zato mora shujševalna dieta vsebovati vsaj manjše količine maščob, da se izognemo razmeram, ki lahko vodijo v nastanek žolčnih kamnov. Pojavnost žolčnih kamnov narašča tudi s starostjo, pomemben dejavnik je celo dednost.