Čeprav je bilo pred sezono v ligi NBA pri Dallasu veliko vprašajev in neznank, se vsaj na začetku zdi, da je moštvo iz Teksasa na pravi poti. Luka Dončić in Kyrie Irving delujeta dobro in si ustrezno izmenjujeta naloge v napadu, Grant Williams je dodal čvrstino in je vodja iz ozadja, novinec Dereck Lively pa je pod obročema tisto, kar so pri Dallasu pogrešali. Posledica vsega skupaj je odličen vstop v sezono, saj ima Dallas po zmagi proti New Orleansu s 136:124 na računu sedem zmag in poraza, s čimer ni le pri vrhu lestvice na zahodni konferenci, temveč celotne lige. Irving je k zadnjemu uspehu moštva Jasona Kidda prispeval 35 točk in sedem asistenc, Dončić pa 30 točk in devet asistenc. Slovenski košarkar je bil po včerajšnjih tekmah s povprečjem 32,6 točke na tekmo na vrhu lestvice strelcev v ligi NBA.

Irving se ni počutil najbolje

Glavni dvojec Dallasa je proti New Orleansu znova prevzel glavno breme v napadu. Irving je zadel sedem od desetih metov za tri točke, Dončić pa je 15 od 30 točk dosegel v tretji četrtini, v kateri jih je moštvo iz Teksasa nasprotniku nasulo kar 42. »Irving je pred tekmo v slačilnici dejal, da je utrujen. To je bilo navadno ... Ne bom dokončal, da ne dobim kazni,« se je po tekmi smejalo Luki Dončiću, pri katerem je očitno, da se v letošnji sezoni na parketu zabava. Ko je tako, je slovenski zvezdnik najboljši. »V napadu nismo sebični, ves čas iščemo proste soigralce. Veliko imamo odprtih metov, nato pa je odvisno vse od tega, ali jih zadevamo. Nadaljevati moramo v takšnem ritmu,« dodaja Dončić.

Čeprav jim je uspel dober vstop v sezono, se pri Dallasu zavedajo, da so imeli do zdaj dokaj lahek razpored tekem. A tudi to je razlika od lanske sezone, saj to pot takšne tekme dobivajo. »Vsaka tekma je pomembna, ne glede na to, kdo je nasprotnik. New Orleans ima odlično ekipo z dvema superzvezdnikoma Ingramom in Williansonom, ki lahko eksplodirata vsak večer in ti zagrenita življenje. So nevarni, a smo bili tokrat boljši,« je pojasnil nekdanji košarkar madridskega Reala, ki priznava, da je z zmagami vse lažje. »Zavedati pa se moramo, da bodo med sezono prišli tudi težki trenutki, saj je tekem ogromno. Glavno bo, da bomo zadržali energijo. Boljši smo tudi v obrambi ter na splošno bolj usklajeni, zato je vse lažje.«

Kljub izjemni predstavi in šali Dončića je Irving po tekmi znova poudaril, da je bil resnično utrujen. »Nisem se počutil najbolje. To sem povedal tudi soigralcem, saj se mi zdi pomembno, da si delimo takšne stvari. Potreboval sem nekaj časa, da se je telo ogrelo,« je izdal Irving. Da je marsikaj drugače kot lani, je jasno tudi trenerju Jasonu Kiddu. »Igramo izredno nesebično košarko. Začne se pri Dončiću in Irvingu, ki sta vodji te ekipe. Ko onadva iščeta proste soigralce, to počno tudi ostali. Ob tem igramo tudi precej hitreje, kar olajša stvari.«

Ouberja zbil avtomobil

Izjemna predstava je pri zmagi Philadelphie proti Indiani uspela Tyresu Maxeyju, ki je dosegel kar 50 točk. 23-letni organizator igre je v letošnji sezoni izjemen, saj dosega po 28,6 točke ter 7,2 asistence na tekmo in je ob lanskemu najkoristnejšemu igralcu sezone Joelu Embiidu glavni razlog, da je Philadelphia z zgolj enim porazom trenutno najboljše moštvo lige. Zanimivo je, da je ekipa trenerja Nicka Nursa tako uspešna po tem, ko jo je zapustil James Harden. Hardnova nova ekipa LA Clippers pa je po njegovem prihodu nanizala štiri zaporedne poraze. Philadelphia je imela to pot še dodaten motiv, saj je igrala tudi za Kellyja Oubreja Jr. 27-letnega košarkarja je dan pred tekmo zbil avtomobil, ko se je sprehajal blizu središča mesta. Zaradi zlomljenega rebra bo izpustil nekaj tekem. »Zmago posvečam Kellyju Oubreju. Vsi smo bili v skrbeh zanj. Je izredno pomemben član naše ekipe in upam, da se nam bo kmalu pridružil,« je povedal Tyrese Maxey in dodal: »Joel si je morda še bolj kot jaz želel, da bi prišel do 50 točk. Proti koncu tekme je prišel do mene in mi dejal, naj se potrudim in mečem, dokler ne bom prišel do omenjene številke. Tudi zato imam rad to moštvo, saj smo vsi nesebični in resnično želimo dobro eden drugemu. Na koncu pa je najbolj pomembno, da smo prišli do zmage.«

*** 32,6 točke na tekmo povprečno v ligi NBA dosega Luka Dončić, s čimer je najboljši strelec tekmovanja.