Pridih modernega v meščanskem stanovanju

V tokratni idejni zasnovi se nismo osredotočili na preoblikovanje tlorisne zasnove, temveč v čim večji meri ohraniti in dopolniti že obstoječe prostore. Oblikovali smo po meri narejene vgradne omare, ki odlično zapolnijo prostor okoli dnevnega prostora in so zaključene v nizu z visokimi kuhinjskimi elementi. Poleg zapolnitve sicer neizkoriščenega prostora ponujajo tudi veliko shranjevalnih površin. V dnevno-bivalni prostor smo umestili trosed in stekleno kavno mizico s črnim podnožjem, ki se ujema s prav tako črno jedilno mizo in stoli. Dodali smo preprogo in sobno rastlino, ki popestrita prostor.