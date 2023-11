Med številnimi ponudniki ter vrstami oken in vrat so inovativna okna in sodobna vrata EcoPasiv NewLine Alu Clip podjetja Rajmax iz Kozjega postala priljubljena izbira med uporabniki zaradi svoje trajnosti, zaščite pred zunanjimi vplivi, energetske učinkovitosti in enostavnega vzdrževanja.

Razvili okno prihodnosti

Zahtevam trga po energetsko varčnih oknih in vratih so v podjetju Rajmax zadostili s kombinacijo PVC in aluminija. Ta kombinacija materialov doda zanesljivo trdnost in visoko strukturno celovitost. Komore v profilu so dimenzionirane za optimalno toplotno izolacijo. Profil je ojačan z jeklom, kar omogoča široke možnosti zasteklitve ter višjo protivlomno zaščito. Tri tesnilne ravni s sredinskim tesnilom zagotavljajo dobro tesnost proti dežju in vetru ter odlično zvočno izolacijo. Okna iz programa EcoPasiv NewLine Alu Clip so zaradi svoje izjemne toplotne izolativnosti v skladu s smernicami primerna za vgradnjo v pasivne hiše, saj se ponašajo z UV-vrednostjo 0,78 w (m2K).

Izjemna energetska učinkovitost

Okna EcoPasiv NewLine Alu Clip so znana po svoji odlični toplotni izolaciji. Ko zamenjate stara, slabo izolirana okna, bo vaš dom bolj učinkovito ohranjal temperaturo. To pomeni manjšo porabo energije za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti. Zmanjšanje porabe ogrevanja in hlajenja se bo odražalo v nižjih računih za elektriko ali druge energente.

Trpežnost in trajnost

Okna EcoPasiv NewLine Alu Clip so trpežna in zahtevajo malo vzdrževanja v primerjavi z lesenimi okni, ki jih je treba pogosto barvati, lakirati in obnavljati. S tem prihranite denar, ki bi ga sicer porabili za vzdrževanje. Odporna so tudi proti različnim vremenskim vplivom. Ne absorbirajo vlage, zato ne korodirajo in vam bodo služila vrsto let, kar si seveda želi vsak uporabnik.

Zaščita pred zunanjimi vplivi

UV-žarki, zvočno onesnaženje, nalivi, nepovabljeni gostje … Vse to so zunanji vplivi, pred katerimi ste z okni EcoPasiv NewLine Alu Clip na varnem. Njihova sodobna večkomorna konstrukcija omogoča višjo zvočno izolacijo, inovativna tesnilnost poskrbi za boljšo zaščito v primeru hujših nalivov, višja protivlomna zaščita pa bo poskrbela, da bo vaše premoženje na varnem. Pri drugih ali starejših oknih takšnega občutka varnosti ne boste občutili.

Vrata, ki vsak dom dvignejo na višjo raven

Vhodna vrata z imenom Top line ALU-ALU Winnerdoor so bila ustvarjena s poslanstvom, da zadovoljijo še tako zahtevne kupce, ki si želijo, da je vhod v njihov dom varen in privlačnega videza. Gre za izdelek, ki bo s svojimi detajli dvignil kakovost na povsem novo raven, zahvaljujoč možnosti kar štirikratne zasteklitve z izolativno vlogo. Omembe vredna sta tudi najvišji protivlomni razred RC3 in varnostno zaklepanje Secury Automatic.

Moč in trdnost, ki dajeta vratom funkcionalnost, skozi vse letne čase ostajata enaka ter tako pomagata uravnavati zunanjo in notranjo klimo. Vrata zagotavljajo izjemno vodotesnost, hkrati pa vsebujejo certificiran in edinstven patentiran sistem pritrjevanja prekrivnega polnila. S to napredno tehnologijo dilatacijskih termičnih slojev preprečimo fizikalni pojav bimetalnega efekta oziroma zvijanja materiala, ki lahko nastane zaradi razgibanih vremenskih razmer na slovenskih tleh – od poletne vročine do nizkih zimskih temperatur.

V ozadju inovacij stoji podjetje z več kot 25-letno tradicijo

Podjetje Rajmax iz Kozjega ni novinec na področju stavbnega pohištva. Družinsko podjetje deluje na trgu že več kot 25 let. V vseh letih delovanja nenehno nadgrajujejo svoje znanje na področju izdelave in montaže stavbnega pohištva z vizijo, da svojim strankam ponudijo le najboljše, kar lahko.

Mlada in zagnana ekipa zaposlenih se trudi, da je vedno v koraku s časom, in sledi vsem trendom na področju PCV- in ALU-stavbnega pohištva. Nenehno se izobražujejo in usposabljajo na svojem področju, kar se odraža v zadovoljstvu strank. Vedno jim prisluhnejo in si prizadevajo uresničiti njihove želje.

Če je na začetku njihove poslovne poti ponudba obsegala le PVC-okna, se danes lahko pohvalijo z raznovrstnim asortimajem – od vhodnih vrat, drsnih sten, senčil, aluprograma, zimskih vrtov, garažnih vrat do protipožarnih sistemov. Moderna proizvodna hala, ki so jo zgradili v letošnjem letu, jim je v velik ponos, saj bodo svojo ponudbo lahko samo še širili in poskrbeli za še več nasmehov na obrazih svojih strank.

Družbeno in okoljsko odgovorno podjetje

V Rajmaxu se zavedajo odgovornosti do okolja, zato je njihova ponudba usmerjena v prihodnost. Tudi prihodnjim generacijam želijo zagotoviti visoko kakovost bivanja, zato delujejo okolju prijazno, trajnostno in odgovorno. Uporabljajo profile, ki ne vsebujejo svinca, temveč okolju prijazen stabilizator na bazi cinka in kalcija. Ti se od drugih razlikujejo po oznaki greenline ter odgovarjajo na povpraševanje po energijsko varčnejših oknih in vratih. Ni pomembno le, da so okna in vrata izdelana kakovostno, temveč je bistveno tudi, kako so vgrajena, in tega se njihovi strokovnjaki še posebej zavedajo. V podjetju Rajmax izvajajo montažo na osnovi energetsko varčnih smernic RAL-montaže. Odlikuje jo najučinkovitejša zatesnitev med okvirjem in odprtino.

Pohvalijo se lahko, da so v enem letu pridobili dva zelo pomembna certifikata, ISO 9001 in ISO 14001. Na ta dosežek so zelo ponosni, saj se ves čas trudijo ohranjati čim bolj urejeno delovno okolje in hkrati delati prijazno do kupcev in okolja.

Če si želite ponudnika stavbnega pohištva, ki vam bo prisluhnil in poskušal ugoditi vašim željam ter z inovativnimi rešitvami pripomogel k »prijetni toplini bivanja«, tako se namreč glasi njihov slogan, je Rajmax izbira za vas.

Več o ponudbi:

www.rajmax.si; info@rajmax.si;

03 80 90 495