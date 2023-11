Buče so lahko vseh barv in oblik, čeprav v Sloveniji prevladujejo oranžni odtenki. Botanično gledano sodijo v skupino bučevk. Kdor premore nekaj vrta ali celo njivo, si jih lahko privošči, saj niso zahtevna vrsta. Najpogostejše so oljna, muškatna, hokaido in maslena buča, ki se uporabljajo v kuhinji. Velika škoda je, če se ne. Marsikomu buča na njivi zgnije, ker ne ve, kaj bi z njo, zato ponujamo recept za bučno marmelado.

Kako pripraviti marmelado

Bučo olupite, odstranite ji semena in narežite meso na majhne kocke. V večjem loncu zmešajte narezano bučo, sladkor, sok in lupinico ene limone. Dodajte vaniljev izvleček in cimet, če želite bolj aromatično marmelado. Pustite, da se sestavine dobro premešajo. Mešanico segrevajte na srednjem ognju in jo ob občasnem mešanju kuhajte, dokler se buča ne zmehča in se marmelada ne začne gostiti. To običajno traja od 30 do 45 minut.

Medtem ko se marmelada kuha, pripravite steklene kozarce in pokrove. Temeljito jih operite in sterilizirajte. Ko je marmelada pripravljena, jo morate takoj preliti v sterilizirane kozarce. Svetujemo, da naredite test in preizkusite gostoto marmelade z žlico. Kapljico marmelade kanite na hladen krožnik. Če se hitro strdi in tvori gosto teksturo, je marmelada pripravljena.

Vročo marmelado prelijte v sterilizirane kozarce. Pustite malo prostora (približno centimeter) na vrhu kozarcev. Uporabite rokavice ali brisačo, da se ne opečete. Takoj po polnjenju kozarce zaprite s pokrovi. Pazite, da so pokrovi čisti in brez sledi marmelade. To je res pomembno, sicer se lahko pokvari. Nekateri prakticirajo stari način hlajenja. Kozarce postavijo na glavo, pokrove obrnejo navzdol in pustijo, da se ohladijo na sobni temperaturi.

Vaša bučna marmelada je zdaj pripravljena za shranjevanje. Shranjujte jo v hladnem in temnem prostoru, kot je klet ali shramba. Ko odprete kozarec, ga hranite v hladilniku in porabite v nekaj tednih.

Buča, vir antioksidantov

Bučno meso je bogato z vitaminom C, betakarotenom – provitaminom A, vitaminom B6, folatom in kalijem. Poleg teh buče vsebujejo tudi druge biološko aktivne snovi, kot so polisaharidi, steroli in beljakovine. Zaradi vsebnosti antioksidantov podpirajo zaščitne mehanizme telesa proti oksidativnemu stresu, pri katerem nastajajo prosti radikali.

V bučah so semena, ki jih lahko uživamo kot prigrizek ali dodatek jedem, predelana pa so lahko tudi v bučno olje. Posušeno seme vsebuje od 35 do 55 odstotkov maščob, od tega 17 odstotkov nasičenih, 22 odstotkov enkrat nenasičenih in 61 odstotkov večkrat nenasičenih maščobnih kislin, kar predstavlja dokaj ugodno maščobnokislinsko sestavo. Bučno olje vsebuje tudi veliko mineralov, vitamina E in fenolnih snovi.