Sneg zaradi gladke površine praviloma zdrsne s streh ali pa se stopi, vseeno pa to prinaša nekatere težave. Nedavno so linijske snegolove namestili tudi pri naši bralki, ki nam je opisala svojo izkušnjo. »Namestili smo sončne panele, potem pa sem bila sredi zime sama doma, ko je nenadoma počilo in je sneg zgrmel s strehe. Pred hišo je nastal ogromen kup, potem je še zmrznil in tako sem vse zimske počitnice, ko so bili moji na smučanju, razbijala zmrznjeni sneg in ga s samokolnico vozila stran.«

Snegobrani in sončne elektrarne

V zadnjih letih je na slovenskih strehah vse več sončnih elektrarn, na panele pa ni mogoče namestiti snegobranov. Vsaj prva leta jih niso nameščali niti okoli njih, zato je sneg prosto padal s streh.

Posebna pozornost glede gibanja pod strehami brez snegobranov mora biti samoumevna, prav tako pa ne puščajte pod njimi vozil ali česar koli drugega, se morate pa zavedati, da je odstranjevanje snega s strehe lahko kar naporno. Ob padcu s strehe se sneg zbije, če pa potem še zmrzne, se je treba kupa lotiti z lopato rezačo, pa še vseeno lahko nastopijo težave.

Danes se na strehe s sončnimi paneli nameščajo pasovni ali linijski snegolovi, ki pa so primernejši za manj strme strehe, za bolj strme pa ne zadoščajo. Tako je treba v tem primeru na delih strehe pod paneli in okoli njih dodatno namestiti točkovne snegolove, po možnosti še nekoliko bolj na gosto od standardne gostote.

Linijske snegolove je mogoče namestiti na nosilce, ki se namestijo neposredno na strešnike, vseeno pa vam priporočamo, da so povezani z lesenim ostrešjem, da lahko zdržijo večje obremenitve.

Zmrzovanje vode v žlebovih

Posebno težavo lahko prinaša zmrzovanje vode v žlebovih in odtokih. Sneg se lahko začne topiti zaradi slabo izolirane strehe, prav tako pa tudi v primeru, da je streha obrnjena proti jugu in izpostavljena soncu, ki pozimi, še posebno nekoliko pozneje, februarja in marca, vendarle tudi topi sneg. Potem v žleb pade še kakšna kepa snega in zadrži odtekanje vode, tako da lahko vse skupaj zmrzne. In naslednji dan se začne sneg spet topiti, led v žlebu se bo stopil pozneje in voda se bo začela prelivati čez rob žlebu. V tem primeru lahko nastanejo ledene sveče in poškodujejo žlebove, voda kaplja na pohodne površine, še največ težav pa nam povzroči voda, ki prodre pod strešniki na fasado ali celo pod streho.

Te težave lahko odpravite z ogrevanjem žlebov in tudi frčadnih žlot, v katerih lahko nastane ledena gmota, ki se s pritekanjem vode veča in voda lahko začne zamakati objekt. Namestitev grelnih kablov za ogrevanja frčadnih žlot je zahtevnejša in priporočamo, da to izvede strokovnjak, medtem ko je vgradnja samoregulativnih kablov dokaj enostavna in lahko to z nekaj spretnosti opravite tudi sami. Za ogrevanje se lahko uporabljajo uporovni grelni kabli tipa GD ali GL ali pa samoregulirni tipa HTL, za upravljanje in krmiljenje grelnih instalacij pa se uporablja ročno upravljanje s časovnim izklopom, stikalni blok s temperaturnim regulatorjem ali pa elektronski sklop EM-S s tipali za samodejno delovanje ob prisotnosti snega in ledu.

Prednost samoregulirnega kabla, ki ga vgradimo v žleb, je, da se njegova temperatura spreminja v odvisnosti od zunanje temperature. Sistem je ekonomičen za uporabo, vklaplja se po potrebi in tudi moč poveča le ob prisotnosti ledu in snega. Se tudi pravočasno ugasne, tako da ne pride do pregrevanja sistema. Sistem je odporen proti vremenskim vplivom, vgrajeno ima UV-zaščito in ima razmeroma dolgo življenjsko dobo.

Kabel je dobavljiv na metre in ne vsebuje PVC-materiala. Fiksiramo ga na podlago, nato pa ga povežemo z ustreznim priključkom in ga pozneje priklopimo. Polagamo ga enosmerno. Kljub enostavni vgradnji priporočamo pomoč strokovnjakov. Tako zaradi višinskega dela kot tudi pravilnega fiksiranja na podlago in izvedbe same regulacije.