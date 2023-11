Vgradnja novih oken ima močan vpliv na kakovost bivanja. Ker je življenjska doba oken več deset let, razvoj oken pa je v tem času doživel izjemne preskoke, lahko v bivalnih prostorih z novimi okni upravičeno pričakujete večje spremembe. Na prvem mestu med pričakovanji so energetski prihranki, boljša zvočna izolacija in enostavnejša uporaba.

Funkcije stavbnega pohištva

Okna štejemo pod stavbno pohištvo, poleg njih pa še vhodna in notranja vrata, senčila in okenske police. Stavbno pohištvo v prvi vrsti ščiti notranje prostore pred zunanjimi vplivi, na primer pred mrazom in vročino ter hrupom. Okna zagotavljajo udobje v notranjih prostorih, od njih pa pričakujemo tudi pravilno delovanje in estetski videz. Z leti začnejo nekatere izmed naštetih funkcij pešati. Najočitnejše so težave z okvirji in okovjem. Težave z zapiranjem in deformacije okvirjev imajo za posledico vse slabše tesnjenje, ki povzroča dodatne toplotne izgube, zaradi stalnega dotoka hladnega zraka pa lahko na teh mestih pride do pojava plesni.

Okna in obnova

Kadar govorimo o adaptaciji starejšega objekta, ta pogosto izhaja iz nujnosti in ne iz dolgoročnega načrtovanja. Temu se lahko izognemo, saj je staranje stavbnega pohištva dolgotrajen postopek. Stanje oken spremljamo iz leta v leto in tako sproti in zanesljivo ocenjujemo njihovo stanje in pričakovanja glede življenjske dobe. Prav zato je pomembno redno letno vzdrževanje, ki mora vključevati čiščenje okvirjev, oljenje in morebitno nastavljanje tečajev. Tako spremljamo težave in spremembe, kar zagotavlja, da lahko obnovo oziroma menjavo načrtujemo vsaj eno leto vnaprej. Kadar je menjava oken zgolj eden izmed korakov v projektu energetske sanacije objekta, naj bi bila ta še bolj načrtovana ter časovno, finančno in funkcionalno usklajena z drugimi posegi na objektu.

Okna spremenijo mikroklimo

Ne glede na tip zasteklitve lahko od novih oken v primerjavi s starimi pričakujete bistveno izboljšano zrakotesnost. Stari okvirji zaradi dolgih let uporabe tesnijo slabše, kar pa omogoča nezanemarljivo izmenjavo svežega zraka. Predvsem v primeru neskladij med zračnim pritiskom v notranjosti in zunanjosti (pri uporabi kuhinjske nape, peči na trda goriva ali kopalniškega ventilatorja) bo skozi te reže v prostor stalno dotekal svež zunanji zrak. Pozimi ta zrak vpliva na energetsko bilanco, po drugi strani pa zagotavlja neke vrste zračenje. Brez rednega intenzivnega zračenja je ta vir glavni, četudi nezadosten vir svežega zraka. Ob zamenjavi oken se zato bistveno spremeni bivalna klima in star objekt, nova okna in pomanjkljivo zračenje so recept za težave s povišano vlago, plesnijo, slabim zrakom. Nova okna bodo tudi spremenila razmerja med mesti, na katerih izgubljamo toploto. Ogrevani notranji prostori izgubljajo temperaturo na slabo izoliranih mestih in relativno gledano bo po menjavi oken kritično mesto postala streha ali stene, morda vhodna vrata. Sprememba ni zgolj teoretična, saj se na novo vzpostavljena notranja klima občuti tudi pri običajni uporabi prostorov. Če je bil zaradi oken v slabem stanju v hiši prepih in s tem veliko toplotnih izgub, bo rešitev tega problema usmerila pozornost drugam. Morda boste ugotovili, da vrata ne tesnijo ali pa da kljub menjavi oken še vedno izgubljate veliko toplote skozi slabo izolirano podstrešje.

Obnova v lastnem ritmu

Menjava oken na vseljenem objektu predstavlja izziv. Odstranjevanje oken je lahko glasno in prašno, pogosto so potrebna zidarska popravila špalet, težave predstavljajo slabo vreme in nizke temperature. Vendar pa ima adaptacija tudi veliko prednost v primerjavi z novogradnjo – časovni okvir. Lahko bi rekli, da je z novogradnjo povezanega veliko hitenja in stresa na neštetih mestih, od temeljev do strehe, pri adaptaciji pa je mogoče več pozornosti usmeriti zgolj v izbiro ponudnika in načrtovanje samega gradbenega posega. Pri rednem spremljanju stanja oken lahko menjavo načrtujemo povsem sproščeno, še preden se stanje oken poslabša do te mere, da je nujna hitra menjava. Kadar menjavo načrtujete leto ali dve vnaprej, lahko pridobite veliko različnih ponudb in spoznate različne ponudnike. Pri izbiri je pomembno vodilo cena, a zelo pomembni so tudi odnos do strank, dostopnost in interes ponudnika.