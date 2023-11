Dončić je v 28 minutah na parketu zadel 11 od 18 metov iz igre in štiri od devetih poskusov za tri točke. Temu je dodal še štiri skoke in devet podaj.

»Vsi fantje so nesebični,« je po zmagi dejal trener Dallasa Jason Kidd: »Irving in Dončić sta dva voditelja, ki določata ton igre - sta res nesebična in igrata na podajo, nato pa je naš tempo drugačen od tistega, ki smo ga vajeni.«

Brandon Ingram je bil prvi strelec New Orleansa z 20 točkami, Zion Williamson jih je dodal 18. Oslabljeni pelikani so brez poškodovanih CJ-ja McColluma, Herba Jonesa in Treya Murphyja izgubili petič zaporedoma.

Ekipi se bosta v torek med seboj pomerili še enkrat.

Z zmago so se Mavericks na vrhu zahodne konference izenačili s prvaki Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki so brez poškodovanega Slovenca; ta okreva po hudi poškodbi, s 104:107 izgubili proti Houston Rockets. Za rakete je bila to šesta zmaga v nizu.