Moški je sicer dejaven na družbenem omrežju tikto​k, ki je posebno priljubljen med osnovnošolci in dijaki. Mesečno ga po svetu uporablja milijarda ljudi. Po spletu so se že pred meseci pojavili posnetki osumljenčevega javljanja v živo, v katerem naj bi mlade (tudi osnovnošolke!) nagovarjal k spolnim odnosom. Zaradi podobnih očitkov so bili starši njegovih mladih sledilcev zgroženi, v preteklosti naj bi ga večkrat prijavili policiji, v zadnjih tednih pa so preiskavo, ki še traja, prevzeli na Policijski upravi Nova Gorica. Moški naj bi vsa očitana mu dejanja ostro zanikal. Nepovezano s tem primerom je španska policija konec tedna v obsežni, dlje časa trajajoči operaciji po vsej državi aretirala 121 ljudi, osumljenih izdelave oziroma distribucije fotografij in posnetkov spolne zlorabe otrok. Med prijetimi je bilo 118 moških in tri ženske, dva moška sta v priporu. Policija je zasegla skoraj 500 terabajtov gradiva.