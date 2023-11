Dobre tri mesece po smrti bivšega tasta, tašče in njene sestre je avstralska policija aretirala 49-letno Erin Patterson, ki ji očitajo, da jih je umorila z zastrupljenimi gobami v mesni piti oziroma znameniti pečenki wellington. »Ne spomnim se nobene druge preiskave, ki bi bila tako za domačo kot mednarodno javnost tako zelo zanimiva kot ta. A ne smemo pozabiti, da gre za smrt treh ljudi,« je medije rahlo okrcal kriminalist Dean Thomas. Pattersonova je konec julija na kosilo na svojem domu v Leongathi v Viktoriji, kakšni dve uri vožnje od Melbourna, povabila nekdanje sorodnike: 48-letnega bivšega moža Simona, 70-letnega tasta Dona Pattersona, 70-letno taščo Gail ter njeno 66-letno sestro Heather Wilkinson in njenega 68-letnega soproga, baptističnega pastorja Iana. Nekdanji mož je v zadnjem trenutku obisk odpovedal, preostali so na kosilo prišli. Nekaj ur zatem so se zaradi prebavnih težav vsi znašli v bolnišnici. Vsi razen Iana, ki je potreboval presaditev jeter, so nekaj ur zatem umrli. Po dveh mesecih si je toliko opomogel, da so ga izpustili v domačo oskrbo.

Tarča tudi bivši mož

Preiskava je kaj hitro pokazala, da so se vsi zastrupili s hrano, in sicer z eno najbolj strupenih gob na svetu – zeleno mušnico. Pattersonova je bila glavna osumljenka, ker je skuhala kosilo in ker je bila edina, ki ni pristala v bolnišnici. Zaslišali so jo kmalu po smrtonosnem kosilu, vendar je zanikala kakršen koli zločin. V izjavi za medije je takrat s solzami v očeh povedala, kako ne more dojeti, kaj se je zgodilo. Svojo družino je imela rada, nobenega od njih ne bi mogla nikoli prizadeti. »Gail mi je bila kot mama, ki je nisem imela. Bili so med najboljšimi ljudmi, kar jih poznam. Obupana sem, da jih ni več,« je vztrajala pri nedolžnosti. Gobe, s katerimi je obogatila pečenko, je kupila v dveh trgovinah. Eno so bili šampinjoni, drugo posušene gobe, ki naj bi jih tedne pred tem kupila na azijski tržnici. Z možem sta bila ločena, njun razhod pa naj bi bil prijateljski. Tako je policija vsaj mislila na začetku preiskave, sčasoma pa se je izkazalo, da ga je skušala v preteklosti že trikrat ubiti. Tožilstvo jo je pred kratkim tudi uradno obtožilo treh umorov in petih poskusov umora.

Njen primer bodo na sodišču znova obravnavali maja, dotlej pa bo v priporu. Tožilstvo mora do takrat zbrati vse dokaze, ki jih bodo gotovo iskali tudi na pri osumljenki zaseženih elektronskih napravah.