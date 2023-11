Znova o krutostih nad ženo in otroki

Višje sodišče je razveljavilo sodbo v primeru domnevnega dolgotrajnega nasilja v družini. Obtoženi, psiholog in učitelj, je na prvem sojenju dobil šest let in pet mesecev zapora, njegova sedanja žena pa pogojno kazen. Višje sodišče se je strinjalo z obtoženima, da jima je bila kratena pravica do obrambe.