Reality

Reality, celovečerni prvenec gledališke režiserke Tine Satter, poustvari dan v življenju 25-letne Reality Winner, ki jo 3. junija 2017 na pragu njenega doma presenetita agenta FBI in jo začneta zasliševati – kasneje se izkaže, da zaradi domnevne zlorabe zaupnih dokumentov. Film je zasnovan na resničnih dogodkih, dialogi pa so natančna rekonstrukcija transkriptov zaslišanja tistega dne. Satterjeva jih s pomočjo odličnih igralcev vizualizira kot napeto igro moči in manipulacije, skozi katero se počasi plasti predvsem lik preiskovanke, obenem pa tudi lika obeh glavnih preiskovalcev. Reality v tej živce parajoči tapiseriji vljudnostnih fraz, banalnega pomenkovanja, pokašljevanja, zatikajočega govora, naraščajoče nervoze in pasivnoagresivnih izmenjav spoznamo kot kompleksno osebnost, nekdanjo uslužbenko ameriške vojske, prevajalko iz obeh afganistanskih uradnih jezikov, izvrstno športnico in ljubiteljico živali, ki ji očitajo, da je v javnost poslala zaupni dokument o vmešavanju Rusije v ameriške volitve, agenta FBI pa kot vrhunska igralca, ki si prizadevata z vljudnostjo, neobveznim kramljanjem o crossfitu in navidezno skrbjo za njeno dobrobit bistroumno mladenko nadigrati in iz nje izbezati priznanje. Satterjeva med igrane dele občasno vrine tudi delčke zvočnih posnetkov zaslišanja, fotografije in instagram objave resnične Reality, ki gledalca vseskozi opozarjajo, da je film trdno vkoreninjen v resničnost, obenem pa skozi postopno luščenje resnice ustvarja otipljiv suspenz in učinkovito prikaže nemoč posameznika v boju proti državnemu aparatu.

Špela Barlič

Daaaaaali !

Quentin Dupieux, avtor bizark Neverjetno, a resnično, Kajenje povzroča kašelj in Semiš jakna, se v svojem novem filmu Daaaaaali! poigrava s pripovedjo podobno kot Luis Buñuel v filmu Diskretni šarm buržoazije. Če se je Buñuleova komedija vrtela okoli kosila, do katerega ne pride in ne pride, se Dupieuxeva komedija vrti okoli intervjuja s Salvadorjem Dalijem, ki se nikoli ne zgodi. Judith, farmacevtki, ki je postala novinarka in ki jo igra Anais Demoustier, stalna sodelavka režiserja, namreč nikakor ne uspe opraviti pogovora s famoznim slikarjem. Enkrat mu ni všeč, da je intervju časopisen, in ne filmičen, drugič podre kamero, ko vztraja, da bo na lokacijo na plaži prišel z avtom, tretjič preprosto ne dvigne slušalke. In tako dalje.

Okoliščine intervjuja postajajo iz minute v minuto bolj bizarne, medtem ko je obnašanje Dalija od samega začetka v skladu z njegovim slovesom. Zdi se, da Dali – ki ga igra ena, dva, tri, štiri, pet različnih igralcev – ves čas uprizarja samega sebe v skladu s skrbno kurirano podobo samosvojega, vase zagledanega genialca z navzgor zavihanimi brki. Vsak njegov gib mora skladno s tem izstopati tudi v filmu, vsaka njegova beseda mora izpasti maksimalno teatralično tudi na velikem zaslonu. Tako kot je javnost begala persona kontroverznega Dalija, bega tudi film Dupieuxa, ki spodnaša orientacijo gledalca z nepredvidljivo filmsko strukturo, v kateri se ob nizki minutaži kot po tekočem traku in v nepredvidljivem vrstnem redu zvrsti več začetkov, jeder in koncev. Zdi se, da je film posnet mimogrede, po drugi strani pa natančno in premišljeno. Zdi se, da je Dupieuxeva biografija Dalija hkrati lažna in resnična. Zdi se, da je bil Dali Dupieuxu usojen.

Anže Lebinger

Adamant

Adamant se imenuje pariška ladja na Seni, namenjena dnevnemu bivanju ljudi s psihičnimi težavami, ki so sicer hospitalizirani na odprtih oddelkih ali se zdravijo ambulantno. Gre za skupnostni projekt po sledeh foucaultovske antipsihiatrije, ladja pa je tudi aluzija na Platonovo kritiko demokracije kot »ladje norcev« in na tiste ladje, s katerimi so se v zgodovini otresali nezaželenih.Adamant je film o dobrih praksah, ki bi ga moralo obvezno videti vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike​. Zjutraj se ladja Adamant odpre in počasi polni z uporabniki. Moški, ki v spremstvu kitarista poje, zelo dobro poje, je bil kdaj prej verjetno poklicni pevec. Postopoma vidimo, da je večina teh ljudi, ki prihajajo, nadarjenih, da jim likovne in glasbene delavnice omogočajo nadaljevanje ali novo odkrivanje ustvarjanja, da imajo pogosto izjemno lucidne uvide v svoj položaj in v položaj družbe, ki je s svojo očitno neozdravljivo, napredujočo norostjo odločilno prispevala k njihovi »norosti«. Večina je starejših moških, sicer šibkejših v vzdrževanju socialne mreže, a najbolj izgubljeni se zdijo najmlajši, ki nimajo opore v prejšnji preživeli »normalnosti«. Tu je tudi lucidnost glede lastnega položaja: »izgubila sem svobodo«, reče starejša ženska. A tu so tudi smeh, kuhanje, igrivost in tudi kritičnost do osebja. Tu so, nam pripoveduje Nicolas Philibert, vsaj košček svobode, naklonjeno okolje in druščina, to pa je tista temeljna podstat, v kateri človek ob vseh pritiskih in mukah še lahko najde vsaj kanček sebe in drugega.

Tanja Lesničar Pučko