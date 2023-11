New York sodi med tista mesta, ki jih obiščemo z velikim veseljem ter znova in znova, sploh na Manhattnu se počutimo kot riba v vodi. Najverjetneje tudi zato, ker nam njegove skrivnosti vselej razkriva dobra prijateljica, sicer scenaristka kultnega filma Umazani ples. Najraje se po mestu sprehajamo, če se nam mudi, pa rade volje uporabimo tudi podzemno železnico. Da bi se peljali z avtobusom, pa nam na pamet ni padlo še nikoli, saj za to ni bilo prave potrebe. A mnogi ga uporabljajo, sploh tisti, ki živijo v Brooklynu. Tamkajšnjo avtobusno progo, ki pelje vse do nakupovalnega kompleksa, pa povezujejo z oznako Q8.

Ljubiteljem avtomobilov v Evropi je ta oznaka dobro poznana, črko Q pa imajo pri Audiju rezervirano za športne terence. Tako majhne kot velike (od Q2 do Q8), naš tokratni štirikolesni prijatelj Q8 e-tron pa je bil nekaj posebnega tudi zato, ker je bil električno gnan. Številka 8 pri Audiju prevedeno pomeni najboljše od najboljšega, ko je prestiž pisan z veliko začetnico. Tudi testni avto ni bil prav nič drugačen, za kako zajetno vozilo gre, pa priča že nekaj številk. Dolžinska mera je 4,91 metra, prtljažnik kljub bateriji pogoltne razkošnih 569 litrov, osnovna teža pa je spoštljivih 2620 kilogramov. Ni potrebno imeti visokega inteligenčnega kvocienta za ugotovitev, da je za premikanje takšnega kolosa potreben zajeten pogonski sklop, zato ne čudi, da je moč električnega motorja spoštljivih 408 konjev (300 kW). Hitri boste. Kaj hitri, prehitri, da kazni za prekoračitev hitrosti ne bi postale vsakdan, pa je vozniku na voljo aktivni tempomat. Uporabljajte ga. Ne samo zaradi vožnje v skladu z omejitvami, temveč tudi zato, ker vas bo občutno razbremenil, toliko bolj, ker deluje v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Sta uigran par, kot da bi sodelovala že leta in leta. Ko boste pospeševali, vas bo prilepilo v sedež, 5,6 sekunde do stotice pa je za takšnega orjaka resnično spoštovanja vredna številka, podobno kot tudi 200 kilometrov na uro najvišje hitrosti. Ta je elektronsko omejena. Ne pozabimo, gre za električni avto, katerega baterija praviloma z visoki hitrostmi ni najbolj na ti. A to seveda še ne pomeni, da morate z Q8 e-tronom na avtocesti voziti za tovornjakom, da bi varčevali z energijo, kot je zgodba pri marsikaterem električarju. Nasprotno, tega športnega terenca nismo prav nič šparali in smo se z njim vozili, kot če bi imel dizla v nosu. Oddolžil se nam je s povprečno porabo 28,7 kilovatne ure ali prevedeno 370 kilometri dosega. A imeli smo občutek, da bi mejo 400 kilometrov zlahka presegli. Pohvalno. Baterija je resnično zajetna (neto 106 kWh), veseli pa, da jo je na hitri polnilnici moč polniti tudi s 168 kW, kar prevedeno pomeni približno pol ure. Žal zapitek ni poceni (zna biti dražji, kot da bi polnili dizel), bo pa občutno cenejši na običajni polnilnici, kjer pa seveda velika baterija zahteva veliko časa, okoli 11 ur. Zato je najbolj smiselno, da se odločite za polnjenje prek noči.

Ponosni boste. Z razlogom. Ne samo zato, ker lastništvo takšnega avta pomeni, da ste v življenju poslovno uspeli – stane namreč 91.160 evrov – temveč predvsem zato, kar boste vozili najbolje, kar lahko svet avtomobilizma v tem trenutku ponudi. Udobje je namreč izjemno, nadgradnja sta deloma v usnje oblečena sedeža, ki sta seveda električno pomična in ogrevana, da ne boste na poti zašli, pa vas bo navigacija varno in hitro vodila v pristan. Še kako prav bo med motoviljenjem po mestnih ulicah ali pri parkiranju prišla pomoč parkirnih senzorjev in kamer, da bo karoserija ostala deviško nedotaknjena. Pomoč elektrike pri zajetnih prtljažnik vratih pa bo dobrodošla še posebej, če bo lastnik vozila kakšno nižjerastlo dekle. Je res tako popoln, da ne premore niti enega minusa? Iskali smo dlako v jajcu in ga našli, in sicer pri pametnem ključu: žal ne deluje sam od sebe, temveč je za zaklepanje in odklepanje avtomobila potreben dotik kljuke. A pretirano mu tega nismo zamerili.

Vanj se boste zavoljo mišičaste postave, ki ni posledica steroidov, zaljubili že na prvi pogled, ljubezen pa bo postala še močnejša, ko ga boste začeli uporabljati. Hitro vam bo namreč zlezel pod kožo. Je pa res, da ni za vsakogar. Sploh, če ga uporabljate sami ali največ v paru, je na mestu razmislek o manjšem bratu Q4 e-tronu. Ta v dolžino meri 4,59 metra, njegov prtljažnik pogoltne 535 litrov, doseg električnega motorja z 299 konji (220 kW) pa je kljub nekoliko manjši bateriji podoben. A prihranek je ogromen, saj najdražji stane 26 tisočakov manj. Samo v razmislek. Odgovor na vprašanje, kupiti ali ga ne kupiti, na koncu tako ali tako vedno podate sami.