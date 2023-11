Ob vrnitvi trenerja Simoneja Pianigianija na klop Cedevite Olimpije, zaradi zdravstvenih težav je bil odsoten dva tedna, so Ljubljančani v Beogradu izpolnili osnovno nalogo. Premagali so FMP in tako v jadranskem tekmovanju vknjižili tretjo zaporedno zmago ter hkrati prvo v gosteh v letošnji sezoni. »Fantje so prikazali zelo dobro igro brez organizatorja igre. V prvem polčasu smo igrali odlično, ekipno in osredotočeno. V drugem delu tekme smo nato proti zelo dobri ekipi FMP izgubili malo ritma, kar lahko pripišemo temu, da igralci igrajo izven svojih položajev, obenem pa se še vedno spoznavajo med seboj,« ene in iste besede iz tedna v teden vrti Simone Pianigiani.

Košarkarje Krke danes čaka izredno pomemben obračun v boju za obstanek, ko v Novem mestu gosti Cibono, ki je do zdaj prav tako zabeležila le en uspeh. »Izredno pomembna tekma za nas, saj jo enostavno moramo dobiti. Je pa tisto, kar se mora, tudi najtežje narediti, a tako pač je. To moramo sprejeti in se s tem pritiskom spoprijeti,« pred obračunom proti nekdanjemu klubu pravi trener Krke Gašper Okorn.

Do incidenta je v soboto prišlo v Zadru, kjer so zamaskirani storilci v dveh ločenih napadih poškodovali dva novinarja Mozzart Sporta in člana upravnega odbora Crvene zvezde. Beograjski klub je pri vodstvu lige ABA zahteval, da se nedeljska tekma zaradi varnosti odigra pred praznimi tribunami, a je bil pri tem neuspešen, na koncu pa iz Zadra pričakovano odnesel zmago.

Liga ABA, 7. krog: FMP – Cedevita Olimpija 84:96 (25:26, 42:58, 69:80, Pavićević 16; Blažič 24, Matković 19, Stewart 16, Prepelič 15, Jones 10, Glas 5, Radović 4, Sow 3), Borac – Studentski centar 87:76 (Segu 17; Drežnjak in Kamenjaš 16), Budućnost – Split 72:58 (18:16, 37:35, 59:45, Paul 14; Shorter 18), Zadar – Crvena zvezda 74:81 (Božić 18, Vujačić 7; Giedraitis 19), Mornar – Mega 65:99 (Boykins 16; Plavšić 23), Partizan – Igokea (sinoči), danes ob 18. uri: Krka – Cibona, vrstni red: C. zvezda in Budućnost po 6-1, Olimpija 5-2, Partizan 5-1, S. centar in Mega po 4-3, Igokea 4-2, Zadar, Borac in FMP po 3-4, Split in Mornar po 1-6, Cibona in Krka po 1-5.