»Želeli smo si več, čeprav sem že pred turnirjem dejal, da rezultat ne bo v ospredju. Prvi namen je bil, da se spoznamo z igralci, ki so novinci v reprezentanci, in da vidimo, kako delujejo kot posamezniki in ekipa. Predvsem to velja za trenutke, ko smo bili v krizi. Na vseh treh tekmah smo imeli tudi trenutke, ko smo igrali slabše in predvsem proti Madžarski ter tudi proti Italiji je bilo to usodno, saj smo dobili nesrečne gole. Ekipa je mlada, a so takšne tekme potrebne, da se iz njih česa nauči. Pred nami je zdaj analiza, po njej pa bomo videli, na katere igralce lahko računamo tudi v prihodnosti,« je dejal selektor Edo Terglav, ki je na turnirju v Budimpešti prvič vodil slovensko reprezentanco.

Reprezentanca Slovenije je na prelomnici, saj bo v bližnji prihodnosti moralo priti do menjave generacije. Ali bo nje prišlo že konec aprila in na začetku maja prihodnje leto na SP divizije I v Bolzanu ali šele po olimpijskih kvalifikacijah na Danskem, ki bodo od 29. avgusta do 1. septembra 2024, je še prezgodaj govoriti. Vsekakor je turnir v Budimpešti selektorju Terglavu dal določene odgovore. Če kaj, potem je z borbenostjo igralcev lahko zadovoljen, z nepopustljivostjo, tudi energija je bila prava, so bile pa na vseh tekmah malenkosti, ki so naredile razliko. Tako so proti Italijanom risi izgubljali preveč ploščkov in bili premalo nevarni pred vrati nasprotnika tudi v trenutkih, ko so imeli igralca več. Odločilni gol so dobili na začetku zadnje četrtine, ko je zadel Pascal Brunner.

Slovenci so bili učinkovitejš na naslednjih dveh tekmah. Proti Ukrajini so mrežo zatresli petkrat (dvakrat Rok Kapel, po enkrat Žiga Urukalo, Matic Török in Jan Čosić), proti Madžarski trikrat (Žan Jezovšek, Török in Luka Maver). Zato pa so na obeh tekmah delali preveč napak v obrambi, kar bo ena od zadev, ki jih bodo morali v prihodnje odpraviti. Zanimivo je, da so imeli slovenski hokejisti na obeh tekmah veliko več strelov proti nasprotnikovim vratom: 44 proti Ukrajini, ki je na slovenska vrata sprožila 26 strelov, proti Madžarski, ki je od 28 strelov štirikrat zadela v polno, pa kar 48.

»Zadovoljen sem, kako se je ekipa odzvala po uvodnem porazu z Italijo. Videli smo veliko več podaj, več smo tudi streljali. Nekaj več težav smo imeli v drugi tretjini, ker smo naredili nekaj neumnih prekrškov, zato pa so bili fantje v zadnji četrtini spet bolj disciplinirani, kar je prineslo zmago,« je tekmo z Ukrajinci ocenil Terglav, ki je bil manj zadovoljen po porazu z Madžarsko. »Po zgodnjem vodstvu je bilo nekaj črnih minut, ko noge niso bile prave in takrat se je naredila razlika. A tudi po zaostanku dveh golov se fantje niso predali, verjeli so do konca, imeli veliko priložnosti in bili v vseh treh tretjinah boljši. Žal rezultat na koncu ni bil pozitiven, a so naredili vse, kar smo se dogovorili. Tekmi z Ukrajino in Madžarsko sta bili dober primer, kako moramo igrati in kakšen hokej bomo igrali v prihodnosti,« je še dodal Terglav. x

Izidi, 1. krog: Slovenija – Italija 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), Ukrajina – Madžarska 5:4 (1:2, 2:2, 2:0), 2. krog: Slovenija – Ukrajina 5:4 (2:1, 1:2, 2:1), Madžarska – Italija 1:2 po kazenskih strelih (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1), 3. krog: Italija – Ukrajina 1:0 po podaljšku (0:0, 0:0, 0:0, 1:0), Madžarska – Slovenija 4:3 (3:1, 0:0, 1:2), končni vrstni red: Italija 7, Ukrajina in Madžarska po 4, Slovenija 3.