Osem nastopov, trije odstopi v prvi vožnji, štiri neuvrstitve v drugo vožnjo in le ena tekmovalka (18. mesto) s točkami za svetovni pokal – to je zelo slab izkupiček slovenskega kvarteta (Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Nika Tomšič) na dveh slalomih v Leviju na Finskem, ki je takoj po premieri v Söldnu pred dvema tednoma odpotoval proti severu Evrope. Od tam so prihajale informacije o kakovostnem treningu, toda na obeh tekmah se to pri varovankah trenerja Grega Koštomaja niti slučajno ni poznalo.

Sobotni uvodni slalom v novi sezoni je dobila Slovakinja Petra Vlhova, ki je drugouvrščeno Nemko Leno Dürr prehitela za skoraj sekundo in pol. S šesto zmago se je 28-letna Vlhova po številu slalomskih uspehov v Leviju izenačila z Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je bila tokrat četrta, Slovakinja pa je že dvajsetič stala na najvišji stopnički na slalomih za svetovni pokal. Vlhova je bila tudi v nedeljo na pragu novega velikega uspeha, saj je imela po prvi vožnji pred drugouvrščeno Shiffrinovo kar 76 stotink sekunde prednosti. Toda na drugi progi je naredila napako in odstopila, Američanka pa je dosegla rekordno, že sedmo zmago v Leviju (po novem bo tako botra že sedmim severnim jelenom, kar po tradiciji postanejo zmagovalke tega tekmovanja). Skupno število zmag v svetovnem pokalu je tako povečala na 89, od teh pa jih je kar 54 dosegla v slalomu.

Za veliko presenečenje je poskrbela Hrvatica Leona Popović, ki je po sobotnem desetem mestu v nedeljo zaostala le za zmagovalko Shiffrinovo in ki je tako izenačila svoj najboljši dosežek na tekmah za svetovni pokal – druga je bila v slalomu marca letos v Soldeuu v Andori. Precej manj razlogov za zadovoljstvo kot v taboru južnih sosedov so imeli v slovenskem, popoln polom naše četverice na Črni progi v Leviju pa je vsaj malce omilila Ana Bucik z nedeljski 18. mestom, za Shiffrinovo je zaostala za skoraj dve sekundi in pol.

»Vikend rezultatsko ni bil takšen, kot je bil v zadnjih letih in kot bi si ga želela, zato me čaka še precej dela. V slalomu sem že pred začetkom vedela, da mi še nekaj manjka in to se je pokazalo tudi v Leviju. Z določenimi odseki na progi sem bila zadovoljna, žal pa ne tudi s celotno progo. Upam, da bom že v Killingtonu pokazala konstantnejše in predvsem hitrejše vožnje,« je po slalomih v božičkovi deželi dejala Ana Bucik, ki je po treh tekmah (veleslalom in dva slaloma) še vedno edina Slovenka s točkami svetovnega pokala. Z razpletom na polarnem območju Finske je bila zelo zadovoljna Mikaela Shiffrin, ki je po hudem padcu na treningu nastopila z načetim levim kolenom: »Nastopi Petre Vlhove v Leviju so bili lekcija za vse nas. Bila je tako daleč spredaj, zato bi si zaslužila obe zmagi. A v drugi vožnji ni imela sreče in je odstopila, v nasprotnem primeru pa bi me verjetno prehitela za kakšno sekundo in pol.«

Slovenski trener Grega Koštomaj po zelo slabih predstavah ni varčeval s kritikami na račun svojih varovank. »Slalomske sezone nismo začeli tako, kot smo si želeli, vseeno pa so na nekaterih delih proge dekleta pokazala dobre vožnje, predvsem Ana in Andreja. Neja se je premalo odločno pognala iz startne hišice, Nika pa se ni najbolje znašla na progi in je bila preveč zadržana. Tudi na drugem slalomu ni bilo rezultatskega presežka, v prvi vožnji pa so imela dekleta preveč trde noge. Očitno so sobotni odstopi in slabe vožnje pustili več negativnih posledic, kot smo sprva mislili. Anin nastop kljub 18. mestu ni bil dober, a morebiti bo njena uvrstitev pripomogla k temu, da se bo še dodatno sprostila,« je ocenil Grega Koštomaj, ki bo z dekleti še tri dni ostal v Leviju na treningih veleslaloma, nato pa se bodo odpravili na naslednje tekme za svetovni pokal v ZDA.

Obilno sneženje in močan veter sta tako v soboto kot nedeljo odnesla težko pričakovana premierna čezmejna smuka s startom v Švici (Zermatt) in ciljem v Italiji (Cervinia). Smukači so (tako kot lani, a takrat je bilo krivo pomanjkanje snega) znova ostali brez tekmovanja na progi Gran Becca pod znamenitim Matterhornom, s 3810 metrov drugi najdaljši v svetovnem pokalu in z največjo nadmorsko višino (3720 metrov). »Če vreme ne sodeluje, ne moremo storiti ničesar. Takšen je pač naš šport, s tem moramo živeti,« je povedal tekmovalni direktor Markus Waldner.