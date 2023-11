Sredstva, ki jih je do zdaj izplačala država, so bila namenjena tako za neposredno odpravo posledic poplav in za sanacijo posameznih objektov ter nujne občinske in državne infrastrukture kot za ohranjanje delovnih mest. Na Ukomu pravijo, da dela na terenu potekajo intenzivno, z vsemi razpoložljivimi ekipami in vso razpoložljivo mehanizacijo za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ter premoženja. V sklopu izrednih ukrepov prioritetno poteka čiščenje naplavin, plavja ter stabilizacije dna in brežin strug vodotokov z namenom pretočnosti in odvajanja zalednih voda.