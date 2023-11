Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je v nedeljo sporočil, da je njihova organizacija izgubila stik z bolnišnico Al Šifa, največjo zdravstveno ustanovo v Gazi, ki je v zadnjih dneh še prav posebej tarča napadov izraelske vojske. Ta naj bi jo tudi obkolila. Še pred tem je izjavil, da polovica od 36 bolnišnic v enklavi »sploh ne dela več« in da so po 7. oktobru Izraelci izvedli »več kot 250 napadov« na zdravstvene ustanove v Gazi ter na Zahodnem bregu. V nedeljo so na severu Gaze, kjer potekajo hudi boji, prisilno evakuirali pediatrični bolnišnici Al Nasr in Al Rantisi, pri čemer naj bi bolnike pustili na cesti brez potrebne oskrbe, medtem ko v Al Šifo menda nihče ne sme vstopiti ali oditi iz nje. Hamasove zdravstvene oblasti od petka ne objavljajo več podatkov o mrtvih in ranjenih, ker nimajo več stika z bolnišnicami v Gazi.

Izrael zanika napade

Več vodilnih iz bolnišnice Al Šifa je prek SMS svetovnim medijem sporočilo, da so izraelske sile »povsem obkolile« bolnišnični kompleks, da se »v okolici nadaljujejo bombardiranja« in da nimajo ne elektrike ne vode ne interneta, tako da »medicinske ekipe ne morejo delati«. Situacijo v Al Šifi opisuje kot »obupno« in »neznosno« tudi glavni direktor Rdečega križa Robert Mardini. Menda so izraelska bombardiranja poškodovala oddelek za srčne bolnike, kirurški oddelek in oddelek za intenzivno nego, medtem ko naj bi mrtvi in ranjeni ležali že ob vhodu v bolnišnico. V Al Šifo in njeno okolico se je po 7. oktobru zateklo okoli 15.000 zdravih civilistov, vseh članov zdravstvenega osebja je 1500, bolnikov pa menda 3000. Hitra smrt grozi bolnikom na oddelku za intenzivno nego in 39 nedonošenčkom v inkubatorjih. Dva nedonošenčka sta v soboto že umrla.

Še v soboto zvečer je govornik izraelske vojske novinarjem dejal: »V zadnjih urah so se razširile napačne informacije, da smo obkolili in bombardirali bolnišnico Al Šifa. Hamas laže o tem, kar se dogaja. (…) Ne napadamo bolnišnic. Le borimo se proti teroristom iz Hamasa, ki se namerno bojujejo ravno na območju ob bolnišnici Al Šifa.«

Kakšna bo usoda talcev?

V nedeljo je premier Benjamin Netanjahu za CNN izjavil, da Izrael ne bo prenehal z bojem okoli Al Šife, od koder po njegovih besedah prihajajo poročila o streljanju ljudi, ki poskušajo zbežati iz bolnišnice. Dodal je: »Izdali smo poziv, da se iz bolnišnice evakuira vse bolnike, in okoli 100 se jih je že lahko umaknilo na varno. (...) Pomagamo jim ustvariti varne koridorje. Tako smo jim označili ceste do varnega območja južno od Gaze, kjer ni bojev.« Izraelska vojska je posebej obljubila, da bo iz Al Šife evakuirala dojenčke.

Iz Hamasa so sporočili, da so zaradi izraelskih napadov na Al Šifo prekinili pogajanja o talcih. Izraelske televizije so pred tem poročale, da se pogajajo o osvoboditvi od 50 do 100 žensk, otrok in starejših, v zameno za več dni premirja. Vendar je Netanjahu v pogovoru za CNN zavrnil takšen sporazum. Dopušča pa možnost, da bo glede talcev, ki so ženske, otroci in starejši, prišlo do dogovora, k čemur naj bi po njegovih besedah prispeval izraelski vojaški pritisk. Vsega skupaj je Hamas 7. oktobra zajel 240 talcev.

V Londonu za Palestince, v Parizu proti antisemitizmu Po ocenah britanske policije se je sobotnih demonstracij v podporo Palestincem v Londonu udeležilo 300.000 ljudi, med njimi je bil nekdanji voditelj laburistov Jeremy Corbyn. Sedanji Keir Starmer je podobno kot konservativni premier Rishi Sunak bolj na strani Izraela. Sunak je sicer sobotne proteste označil za skrunitev spomina na konec prve svetovne vojne 11. novembra 1918. V nedeljo pa se je v Parizu okoli 100.000 ljudi udeležilo shoda proti razmahu antisemitizma po 7. oktobru. Predsednik Emmanuel Macron je v soboto izjavil, da se ga ne bo udeležil, ker je njegova naloga ohraniti enotnosti nacije. V resnici se ni hotel pojaviti ob skrajni desničarki Marine Le Pen, ker bi tako pokazal, da je z njo možno sodelovati. Vplivni radikalni levičar Jean-Luc Melenchon pa se shoda ni udeležil, ker si menda poskuša pridobiti naklonjenost prebivalcev revnih predmestij, ki so večinoma Arabci.