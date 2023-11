Tudi prvi gol je padel po dosojeni najstrožji kazni, za goste ga je dosegel Erling Haaland. Thiago Silva in Raheem Sterling po napaki Joška Gvardiola sta poskrbela za prvi preobrat na tekmi, Manuel Akanji ob koncu prvega ter Halaand s svojim drugim zadetkom na tekmi in 17. v sezoni na samem začetku nadaljevanja pa za drugega.

Nicolas Jackson je še enkrat izenačil, gol Rodrija pa je napovedoval, da bo zmaga odšla v Manchester. A tako, kot se je tekma začela, se je tudi končala, z enajstmetrovko, ki je Chelseaju - ta je na dveh derbijih v zadnjih dveh krogih dosegel kar osem golov, zagotovila točko, natančen je bil po Sterlingu še en nekdanji igralec Cityja. Ta je zadržal vodstvo na lestvici, pred Liverpoolom in Arsenalom pa ima le še točko prednosti.

Liverpool se je prebil na drugo mesto, potem ko je doma brez težav premagal Brentford s 3:0. Prva dva gola je v 39. in 62. minuti dosegel Mohamed Salah, končni izid pa je z lepim strelom z roba kazenskega prostora v 74. postavil Diogo Jota. Varovanci Jörgena Kloppa, ki so imeli še nekaj priložnosti, kar pa velja tudi za tekmece, letos na domačem igrišču še niso oddali točke.

Še naprej se odlično drži Aston Villa, ki za Liverpoolom in Arsenalom zaostaja dve, za Tottenhamom pa le eno točko. Tokrat je s 3:1 ugnala Fulham, po avtogolu Antoneeja Robinsona v 27. in golih Johna McGinna v 42. ter Ollia Watkinsa v 64. minuti je že vodila s 3:0, gosti so do konca izid le kozmetično popravili.

West Ham je v 63. minuti proti Nottingham Forestu zaostajal z 1:2, a nato zrežiral preobrat, tri točke jim je v 88. minuti zagotovil Tomas Souček. Točko pa je pri Brigtonu osvojil Sheffield United, z njo se je otresel zadnjega mesta, na katerem je zdaj Burnley.