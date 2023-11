Olimpija je v derbiju z Muro prišla do zelo težko priborjene zmage, s katero je na drugem mestu prehitela Koper in obdržala pet točk zaostanka za vodilnim Celjem. Do pomembnih točk je prišla ob koncu tekme, v sodnikovem dodatku je v polno zadel Timi Max Elšnik, ki je sicer tekmo začel na klopi. Že pred tem so imeli domači kar nekaj lepih priložnosti, enako velja za Prekmurce, a do spremembe rezultata je bilo po zaslugi vratarjev potrebno počakati prav do zadnjih trenutkov tekme.

V prvem delu sta ekipi prikazali zelo zanimivo predstavo. Mura se v Ljubljano ni prišla braniti, domače je celo presenetila z velikim pritiskom na začetku tekme. V treh minutah je izvedla štiri kote, prav vsi so pomenili nevarnost, najbližje pa so bili gosti po strelu Matica Maruška, po katerem je žoga zadela Learda Sadriuja.

Še lepšo priložnost je imel v peti minuti na drugi strani Ivan Posavec, ki ni izkoristil podaje z desne strani Jorgeja Silve, po njegovem strelu je z glavo prvič posredoval vratar Klemen Mihelak, ki se je v nadaljevanju izkazal še z nekaj obrambami. Peter Agba ga je neuspešno poskušal premagati od daleč, še pred tem je imel dve priložnosti za goste Anglež Ben Cottrell, tudi strela Nemanje Motike, še enkrat Posavca sta bila zanj preslaba, ukanila ga nista niti Lasickas, ki je po lepi kombinaciji z Ruijem Pedrom, sam prišel pred njega, ter Pedro.

Tudi Sobočani so imeli v prvem delu, ki je bil zaradi zeleno-belega ognjemeta ob proslavi 35. obletnice domače navijaške skupine, še nekaj priložnosti, najlepši Roko Jurišić, veselje mu je preprečil vratar Denis Pintol, ter Dardan Shabanhaxhaj, ki je streljal čez gol.

Pritisk Ljubljančanov vodil do gola

Priložnosti na obeh straneh so se nadaljevale tudi na začetku drugega dela. Mihelak se je izkazal ob strelu Dioga Coste, Maruško je z 20 metrov streljal čez gol, obe ekipi sta tudi zatresla mreži, a obakrat iz nedovoljenega položaja. Cottrell je v 66. minuti z močnim strelom od daleč stresel prečko, Raul Florucz je v 78. minuti zapravil novo priložnost za Olimpijo.

V zadnjem delu tekme so Ljubljančani izvedli pritisk na vrata Mihelaka, ki je obrodil sadove. V drugi minuti sodnikovega podaljška je Florucz z desne strani poslal predložek v sredino, kjer je bil na mestu Elšnik, s strelom z glavo je premagal soboškega vratarja.

Ta je bil nemočen še enkrat, a je sodnik gol Pedra zaradi prekrška pred tem razveljavil, Mura pa je imela še eno zelo veliko priložnost, po slabem posredovanju Pintola je Shabanhaxhaj poslal žogo v gol, a na njegovi črti je čudežno posredoval Lasiskas in preprečil izenačenje.

V naslednjem krogu bo Olimpija gostovala v Mariboru. Pred tem bo 25. novembra v gosteh igrala zaostalo tekmo 3. kroga s Kalcerjem. Mura se bo 26. novembra najprej doma pomerila z Mariborom, nato pa 2. decembra gostovala pri Bravu.