Naš družinski avto, revček, je deležen čiščenja šele takrat, ko se sprijaznimo z dejstvom, da se sam očitno ne bo. Kar pomeni, da mu privoščimo kopel od zunaj in masiranje s sesalnimi krtačami od znotraj na nekaj mesecev. Iskreno povedano, enkrat na pol leta. Kar je, glede na mnenje strokovnjakov, ki menijo, da je avto potrebno oprati vsaj na vsaka dva tedna, prava sramota. Mogoče lahko v bran naši lenobi povem, da je avto med tednom praktično ves čas parkiran pred hišo. Ptičje iztrebke po plehu in steklu čistimo redno. Prav tako za prah na zadnjem steklu poskrbijo padavine. Glede psa pa – eno samo veselje, bi rekla lena gospodinja.

Seveda, tudi glede obsedenosti s čistočo avtomobila obstajajo »nalepke« oziroma predalčki, v katere stroka pospravlja voznike. V prvi predal sodijo fanatiki, ki loščijo svoj avto do te mere, da bi lahko jedli tako s pokrova motorja kot s tepiha v njegovi notranjosti. V drugi predal pa sodimo vozniki, ki neizmerno verjamemo in spoštujemo moč matere narave in pustimo, da dež spere našo lenobo. A bodimo resni in malce manj komični.

Kako pogosto bi morali prati svoj avto, je odvisno od številnih dejavnikov, kot so lokacija, vreme, njegova uporaba in ali smo pred kratkim razjezili jato ptic ali ne. Kajti vse te mogočne sile narave so pogosti krivec za uničenje naše karoserije. Tudi v zimskih mesecih je priporočljivo pranje avtomobila vsaj enkrat na dva tedna. Čeprav je morda skušnjava, da bi preskočili pranje avtomobila zaradi nizkih temperatur, lahko sol na cestah in druga zimska umazanija povzročijo poškodbe laka in podvozja vašega vozila. Z rednim pranjem opazimo tudi morebitne težave, kot so praske, udrtine ali ostružki, ki lahko zahtevajo takojšnjo pozornost. Omeniti velja tudi, da je čist avtomobil prijetnejši za vožnjo, saj ustvarja prijetno in udobno okolje tako za voznika kot za potnike. Nekaj podobnega kot vaza s svežim cvetjem na prazni kuhinjski mizi po tem, ko ste z nje uspeli odstraniti vso navlako, ki tja ne sodi.