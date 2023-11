Čeprav v ravnokar izdanih spominih najbolj zanika sloves zahtevne razvajene dive, v njih prizna, da je pred leti »zvezdniško užaljena« telefonirala direktorju Appla Timu Cooku in se pritožila, da iphone narobe izgovarja njeno ime in priimek. Kot Barbara Strejzend (fonetično). V intervjuju za BBC, o katerem pravi, da je njen zadnji, saj lahko novinarji odslej najdejo odgovore na vsa vprašanja o njej v njenem življenjepisu, je dejala, da je njeno ima Barbra (kot je tudi naslov spominov) in da v njenem priimku ni črke z. »Moj priimek se izgovarja Strejsend, ne pa Strejzend. Send, kot bi izgovorili besedo pesek (sand) na obali. Je lahko kaj enostavnejšega? Tim Cook je bil tako prijazen, da je zadevo uredil, in Siri zdaj pravilno izgovarja moje ime … Domnevam, da mi je pri tem pomagala slava,« je dejala Streisandova.

Slave si je želela, ker ni znala postlati postelje

Slavna je želela postati pri sedemnajstih letih, ko je prvič zaživela sama, ker ji nikakor ni uspelo postlati postelje. »Nikoli nisem obvladala napenjanja rjuhe čez vogale vzmetnice. Slavna sem hotela postati zato, da bi to namesto mene počel kdo drug,« trdi z velikim nasmehom. Čeprav ima za seboj zelo uspešno kariero, med katero je prodala 150 milijonov albumov, zaslužila skoraj 400 milijonov evrov, osvojila deset prestižnih glasbenih nagrad grammy, štiri nagrade emmy in dva oskarja, enega kot igralka in enega kot avtorica in izvajalka pesmi, pravi: »Rada bi živela življenje. Moje življenje ni bilo kdo ve kako zabavno, in če povem po pravici, se želim veliko več zabavati, kot sem se doslej.«

Sprva se je zaposlila kot pisarniška uradnica. Da je lahko preživela, je ob koncih tedna delala v gledališču, preverjala vstopnice, pomagala obiskovalcem do sedežev in podobno. »Pri tem sem skrivala obraz, ker sem vedno mislila, da bom nekega dne slavna. Ali ni to smešno?« pravi zvezdnica. Njene sanje o slavi so se začele uresničevati leta 1960, ko se je prijavila na tekmovanje talentov, na katerem je bila nagrada za zmagovalca 50 dolarjev in brezplačna večerja. Nekdo ji je tisti večer rekel: »Dekle, vsepovsod na tebi vidim veliko dolarjev.« Zmaga ji je prinesla nastope vsepovsod po New Yorku in kmalu je bila za svoje petje nagrajena s stoječimi ovacijami v klubih in barih.

Zaslovela je kot smešno dekle

Zaslovela pa je, ko je dobila glavno vlogo najprej v gledališki in potem v filmski priredbi knjige Funny Girl (Smešno dekle). Film ji je prinesel prvega oskarja. Kmalu je začela nizati filmske in glasbene uspešnice. Z albumi, kot so bili Woman in Love, Evergreen in No More Tears (Enough is Enou​gh), je postala druga najuspešnejša pevka glede na število prodanih albumov. Leta 1983 se je s filmom Yentl zapisala v zgodovino kot prva scenaristka, producentka, režiserka in zvezda filma. Žela je pohvale, a mnoge ji niso bile ravno všeč. Najbolj si je zapomnila eno, skrajno nesramno: »Barbra Streisand predstavlja zmago avre nad videzom. Njen nos je predolg, prsi premajhne, boki preširoki. Vendar ko stopi pred mikrofon, preseže generacije in kulture.« Mediji so bili obsedeni z njenim za zvezdnico domnevno neprimernim videzom od vsega začetka. Posebno z nosom. Zaradi nenavadnega nosu naj bi spominjala na gazelo. V spominih razkriva, da ga nikoli ni želela umetno spremeniti, ker se je bala, da bi to poškodovalo njen zelo poseben glas. »Bolelo bi in bilo bi drago. Poleg tega, kako bi lahko nekomu zaupala, da ga bo popravil v skladu z mojimi željami? Ali ni moj talent dovolj?« je napisala.

O ljubimcih

O nekdanjih slavnih ljubimcih ni želela pisati, vendar pravi, da so jo založniki pregovorili. Vseh, ki so ji jih pripisovali, ne omenja. Med njimi so bili igralci Don Johnson, Ryan O'Neal, Robert Redford, Clint Eastwood in Elliott Gould (1963–1971), ki je postal njen prvi mož in oče njenega edinega otroka. Daljše razmerje je imela s slavnim hollywoodskim frizerjem Jonom Petersom, ki se je prelevil v producenta in bil navdih za filmsko uspešnico Šampon, s katero je zaslovel Warren Beatty. Zelo odmevno je bilo njeno razmerje z nekdanjim kanadskim premierjem, že pokojnim Pierrom Trudeaujem (očetom sedanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja). Zadnje veliko odmevno razmerje je imela z nekdanjim teniškem asom Andrejem Agassijem (1993), ki je 28 let mlajši od nje. Leta 1998 se je poročila z igralcem Jamesom Brolinom, s katerim želi končno uživati radosti življenja. Postala je tudi mačeha njegovim trem otrokom iz prvih dveh zakonov. Izid njenih spominov naj bi pomenil konec njenega nastopanja.