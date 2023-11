Nepreslišano: Milan Kučan, bivši predsednik Republike Slovenije

Kljub vsemu je posredovanje pri reševanju konfliktov in preprečevanju vojn želeno in lahko tudi učinkovito. Izkušnja Slovenije na poti njenega osamosvajanja temu pritrjuje. Ves čas si je prizadevala za mirno razdružitev nekdanje skupne države in pozivala k posredovanju mednarodne skupnosti. Pri tem je vztrajala tudi pred izbruhom konfliktov in vojn na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Posredniška vloga Evropske skupnosti je s svojimi zahtevami po prekinitvi spopadov skupaj z mirovno konferenco nakazala pot za mirno razrešitev konflikta. V bistvu je pritrdila predlogu Slovenije. Danes so nekdanje republike samostojne države, ki se med seboj priznavajo in tudi sodelujejo. S pogledom nazaj bi lahko trdil, da če bi Slovenija s svojimi predlogi uspela prej, bi bili odnosi na tleh nekdanje Jugoslavije osvobojeni marsikaterega bremena medsebojnih sovražnosti, grozodejstev in uničenj, ki so jih prinesle vojne.