Prijateljstva na preizkušnji

Prva zgodba. Leta 1960 je ameriški režiser Otto Preminger, avstrijski Jud, rojen v začetku stoletja sicer v današnji Ukrajini, posnel film z naslovom Exodus, ki prikazuje trpljenje njegovega ljudstva. To se na žalost ni končalo leta 1945. Mnoge države se v odnosu do Judov niso dosti razlikovale od nacistov. Prav tako so postavljale taborišča, le zaplinjanja ni bilo.