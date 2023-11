Naš Othello

Nekateri se sprašujejo kako je naš premier, ki je menda pokazal zelo visoko inteligenco, saj je preskakoval razrede in letnike šolanja, politično popolnoma nepismen in neuk. Odpušča osebe, ki so strokovne in vztrajajo pri načelih in principih, ki jih je ob ustanovitvi zagovarjalo Gibanje Svoboda, posluša pa svetovalce in spin doktorje, ki so jamstvo za politični pogreb.