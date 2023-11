Takratni predvolilni nastopi in govorica Goloba so res spominjali na legendarnega Robina Hooda. Ni slučajno, da je stranka Gibanje Svoboda na volitvah pobrala rekordnih 34,57 odstotka glasov in dobila 41 poslanskih mest. Vendar je z zgodovinskega videnja med obema bistvena razlika. Nasprotno od Goloba uporniški Robin Hood ni imel nobenih načrtov, da bi se povzpel na vrh takratne posvetne oblasti. Podpiral je le vrnitev pravičnega kralja. Ko se je to res zgodilo, je naprej spokojno živel kot pripadnik takratnega plemiškega reda. Kakšen nauk iz prigode o Robin Hoodu lahko razberemo za današnji čas?

Nauk iz te prigode pove, da goreči zagovornik človekovih pravic in temeljnih svoboščin še ni jamstvo, da takšen posameznik zmore tudi učinkovito in odgovorno opravljati pristojnosti izvršilne veje oblasti. Sredi mandata Golobove vlade vidimo vrsto dogodkov, ki temu nauku pritrjujejo. Vse več znakov odraža namere Goloba, da bi se o pomembnejših zadevah odločitve sprejemale v ožjem krogu ali da bi odločal kar sam. Množica ministrstev je nekako moteča, je nepotrebna. Namesto dvajsetih ministrov bi jih bilo dovolj pol manj, tudi zgolj sedem. Referendum o sestavi vlade, o povečanju števila ministrstev je bil nepotreben. Golobu je bližje delovanje vlade, ko bi se vse pomembnejše prvine izvršilne funkcije oblasti brez zahtevne koordinacije izvajale in nadzirale z enega samega mesta.

Videti je, da Golob odgovore za probleme, ki se porajajo pri vodenju vlade, črpa iz svojih poslovnih izkušenj pri vodenju skupine Gen-I. Vodenje gospodarske družbe se opira na tri temeljne funkcije. To so funkcije proizvodnje, investiranja in razvoja ter trženja in prodaje. Tudi nepoznavalcem je jasno, da se struktura področij izvršilne veje oblasti bistveno razlikuje od strukture podjetniške organizacije gospodarske družbe..

Stranka Gibanje Svoboda ob množici problemov države, ki jih prinašajo klimatske spremembe, izpostavlja tudi probleme, ki zadevajo razmerja z koalicijskimi strankami, pa tudi razmerja v sami stranki GS. Dočakali smo tudi dve izključitvi iz članstva stranke GS, tudi izključitev poslanke DZ. To je verjetno skoraj vrhunec krize, ki ji v veliki meri botruje sam predsednik stranke in vlade Robert Golob.

Ko uzremo množico problemov, s katerimi se sooča oblastna koalicija, zlasti vodilna stranka GS, nas preseneti spoznanje, kaj se resnično dogaja v družbeni praksi. Stranka Gibanje Svoboda s svojim ravnanjem tlakuje opozicijski stranki SDS pot do oblasti. Stranki SDS nenačrtovano »vrača uslugo« za njeno kolateralno pomoč, ki ji je koristila pri prepričljivi zmagi na zadnjih državnih volitvah. Če so bile Golobove napovedi o dveh mandatih resne, mora naglo zamenjati orodja, s katerimi krmari koalicijo in državo po razburkanem morju dogajanj doma in v svetu.

Janez Krnc, Litija