Tudi enota Čurimuri Vrtca Otona Župančiča je po prenovi potresno in požarno bolj varna. Vrtec so prav tako energetsko obnovili, dozidali večnamenski prostor, povečali in posodobili igralnice ter uredili zunanje površine. Tudi v enoti Čurimuri so otroci na račun te investicije dobili več notranjih igralnih površin, in sicer skoraj 5,7 kvadratnega metra na otroka. Pred prenovo so notranje igralne površine na otroka znašale 4,9 kvadratnega metra. Za gradbene posege v enoti Čurimuri je občina odštela skoraj 3,8 milijona evrov, brez davka na dodano vrednost. Na občini so napovedali, da bodo do konca letošnjega leta zaključili prenovo enote Sneberje Vrtca Miškolin, ki je bila avgusta poškodovana v poplavah.