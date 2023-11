Svetniki Mestne občine Krško so na četrtkovi redni seji potrdili predlog rebalansa proračuna za letos in zavrnili osnutka odlokov proračunov za prihodnji leti. Rebalans letošnjega proračuna sicer upošteva novo dinamiko financiranja projektov in spremenjen obseg zadolževanja, ki se s štirih milijonov evrov znižuje na tri milijone evrov.

Po občinskih podatkih so se za rebalans odločili, ker naj bi se letošnji občinski prihodki zmanjšali za skoraj tri odstotke oziroma za nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, načrtovani odhodki pa za slabih pet odstotkov oziroma za nekaj več kot 2,36 milijona evrov.

Glede zavrnitve osnutkov proračunov za prihodnji leti so na krški občini pojasnili, da bo župan po omenjeni zavrnitvi v 10-dnevnem roku pripravil nova osnutka proračuna za leti 2024 in 2025. Župan je ob koncu seje svetnike pozval k oddaji predlogov in pripomb za pripravo novega osnutka proračunov. Napovedal je tudi, da bo po prejemu predlogov in pripomb sklical kolegij občinskega sveta Mestne občine Krško. Po osnutku na seji obravnavanih proračunov naj bi sicer prihodki leta 2024 znašali 48,9 milijona evrov in odhodki 51,4 milijona evrov, v letu 2025 pa prihodki 53,7 milijona evrov in odhodki 55,8 milijona evrov.

Krški svetniki so med drugim soglašali še z načrtom razvoja in vzdrževanja občinskih cest med letoma 2024 in 2028, s predlogom odloka o sofinanciranju izvajanja programa športa v občini za letos in prihodnje leto ter s spremembami in dopolnitvami odloka o pokopališkem redu. Obravnavali so tudi kadrovska vprašanja, so še sporočili s krške občine.