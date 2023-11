»Med vsemi hoteli po Sloveniji, ki jih upravljamo in so postavljeni med drugim tudi v Portorožu, Kranjski Gori, Piranu in Mariboru, je hotel Evropa v Celju, ki te dni praznuje 150 let in je tudi eden najstarejših hotelov v Sloveniji, naš največji dragulj,« pravi direktor družbe Eurotas hoteli Aleksander Pinter. Ob tej častitljivi obletnici so premierno predstavili tudi dokumentarni film, ki zajema bogato zgodovino tega priznanega in edinega mestnega hotela, ki je kategoriziran s štirimi zvezdicami.

Državna policija zaukazala, naj hotel dobi mednarodno ime

»Hotel Evropa pa ni le simbol prestiža in elegance, temveč so se v njem zvrstili tudi pomembni zgodovinski trenutki. In tako nas tudi film popelje skozi čas in zgodbe znanih gostov, dogodkov in prenov, ki so oblikovali to ikonično stavbo,« pove Borut Batagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje, ki je med brskanjem po arhivu prišel do marsikatere zanimive fotografije in na hotel začel gledati tudi kot na del celjske zgodovine. Začetki hotelirstva v Celju segajo že v 19. stoletje, ko se je zaradi zdravilne vode reke Savinje začel razvijati tudi zdraviliški turizem.

»Prvotno je imel hotel nemško ime hotel Stadt Wien (mesto Dunaj), kar je tudi nakazovalo nemški značaj Celja v tistem času. Leta 1902 je hotel v upravljanje prevzelo nemško hranilno in posojilno društvo, zelo pomembno obdobje za hotel pa je bilo obdobje med obema vojnama, ko se je po kakovosti dvignil nad druge ponudnike v mestu, saj so imele vse sobe v tridesetih letih tudi toplo vodo, kar je bilo za tiste čase nekaj posebnega,« pove Batagelj. Leta 1919 pa je takratno vodstvo državne policije zaukazalo, da mora hotel dobiti bolj mednarodno ime, in tako je postal Hotel Evropa. »V takratni hotelski kavarni, urejeni v tipičnem dunajskem slogu, ki je bila odprta do ene ure zjutraj, je potekalo tudi živahno družabno življenje. Pridih pomembnega zbirališča pa je hotel ohranil tudi v drugi polovici 20. stoletja, med drugim so avgusta 1958 tu gostili Josipa Broza - Tita,« še pove Batagelj. In doda, da so pozneje v tem hotelu potekali tudi drugi procesi demokratizacije, na celjskih večerih pa so se zbirali različni politični in gospodarski predstavniki.

Duša hotela je kavarna

Da je hotel tisti prostor, ki mesto bogati ne le z gostinsko in hotelsko ponudbo, temveč je to tradicionalen kraj srečevanja in druženja, pa meni tudi celjski župan Matija Kovač. »Sam se spomnim, da smo vedno, kadar smo si zaželeli odlične postrežbe, šli v hotel Evropa, ki je tudi obraz našega mesta, saj je prvi, ki ga uzre oko naših obiskovalcev. In še vedno se tu srečujejo stari prijatelji, nekateri prihajajo sem vsak dan ali pa gostje hotel izberejo za svojo destinacijo, kadar se odločijo, da bodo v Celju tudi prenočili,« pravi Kovač.

Temu prikimava tudi Pinter, ki ob tem pove, da imajo največ gostov iz republik nekdanje Jugoslavije. »Hotel Evropa je dnevna soba Celjank in Celjanov. Duša hotela pa je naša kavarna, v kateri si mnogi zaželijo tudi našo višnjevo torto, ki je znana po vsej Sloveniji,« še pravi Pinter, ki se še kako zaveda pomena proaktivnega deležnika v lokalnem okolju, zato se s svojo ponudbo nenehno vključujejo v različne dogodke, skupaj z drugimi akterji v mestu. Ob praznovanju 150-letnice pa so se odločili, da povežejo sedanjost s preteklostjo in pustijo sled tudi za prihodnost. »Ker so zgodovinska dejstva o tej hotelski hiši precej razpršena, smo jih s pomočjo strokovnjakov, zgodovinarjev želeli čim več zbrati na enem mestu. Tako je nastal dokumentarni film, ki orisuje in pripoveduje zgodbe stoletje in pol trajajoče zgodovine,« še pove Pinter.

