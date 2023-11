V ponedeljek bo zmerno oblačno in suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Ob morju se lahko pojavi nizka oblačnost. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo oblačnost čez dan povečala. Predvsem v zahodnih krajih lahko popoldne rahlo dežuje. Sprva bo še pihal jugozahodnik. V noči na sredo se bodo padavine predvidoma okrepile in zajele vso državo ter v sredo zjutraj ponehale. V sredo čez dan kaže na sončno vreme s kakšno ploho. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad Atlantikom in vzhodno Evropo sta ciklonski območji, manjša višinska motnja pa se pomika na jug prek severnega Jadrana. Nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi doteka spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo v Istri, Kvarnerju in Gorskem Kotarju možne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo deloma sončno z zmerno oblačnostjo in jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo marsikje pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. V ponedeljek bo vremenska obremenitev prehodno popustila.