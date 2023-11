Generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril na poročila s severa Gaze, kjer naj bi streljali na ljudi, ki bežijo iz bolnišnice. Po zadnjih informacijah je bolnišnica Al Šifa obkrožena z izraelskimi tanki, več bolnišničnih oddelkov pa je bilo tarča napadov.

WHO je izrazila resno zaskrbljenost za varnost tamkajšnjega osebja in bolnikov, ki so ostali ujeti v spopadih, vključno z dojenčki in razseljenimi ljudmi, ki ostajajo v bolnišnici.

WHO loses communication with contacts in Al-Shifa Hospital in Gaza amid reports of attacks WHO has lost communication with its contacts in Al-Shifa Hospital in northern Gaza. As horrifying reports of the hospital facing repeated attacks continue to emerge, we assume our contacts… pic.twitter.com/y2lRtI8UDq — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 12, 2023

Na družbenih omrežjih je WHO pozvala k »takojšnji prekinitvi ognja v Gazi kot edinemu načinu za reševanje življenj in zmanjšanje grozljivih stopenj trpljenja«. Pozivajo pa tudi k bolj trajnim, urejenim, neoviranim in varnim medicinskim evakuacijam kritično poškodovanih in bolnih pacienotv v Egipt prek mejhnega prehoda Rafa.

Israeli attacks on Gaza City’s al-Shifa Hospital have dramatically intensified in the past few hours, with staff reporting “a catastrophic situation”, says MSF. Palestinians sheltering inside are appealing to the international community for help ⤵️ pic.twitter.com/iiDLCflkSO — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 11, 2023

Izraelske sile trdijo, da se pripadniki palestinskega oboroženega gibanja Hamas skrivajo v tunelih pod bolnišnico. Kot navaja britanski BBC, pa izraelska vojska zanika očitke, da napadajo zdravstvene ustanove.Tiskovni predstavnik izraelske vojske je danes v pogovoru za ameriško televizijo CNN sporočil, da so v pogovorih z vodstvom bolnišnice o evakuaciji bolnikov. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Salmija je pred tem za katarsko hišo Al Jazeera zanikal, da bi takšno ponudbo dobil.